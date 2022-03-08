【心理壓力】一日2確診長者輕生個案　專家指長者疫下易抑鬱倘中招壓力爆煲

▲ 長者疫情下的心理健康值得關注。（資料圖片）

本港昨接連發生2宗確診新冠肺炎的長者自殺悲劇，2名長者分別以自縊及墮樓輕生。防止自殺會指，今年首2月處理272個與疫情相關的求助，當中近2成是長者；有心理學家稱，長者本已是抑鬱高危的一群，中招後更是壓力一次過爆煲，怕連累身邊人而有負面想法，「成日提住個死字」，建議家人多留意身邊長者，，向他們多作開解及關心。

昨日凌晨3時許，一名79歲老婦在葵涌葵聯邨一個公園的女廁上吊不治，現場未有發現遺書，據知老婦快速抗原測試呈陽性，懷疑因此鬱鬱不歡；荃灣梨木樹（二）邨亦有一名近日確診、本身有長期病患的76歲老翁凌晨4時許墮樓不治，警方在其住所檢獲遺書，懷疑有人不堪疾病困擾輕生。

香港撒瑪利亞防止自殺會指，今年首兩個月共處理272個與疫情相關的求助，當中53宗是60歲以上人士，即近2成是長者。總幹事曾展國表示，該會服務同因疫情受影響，當值義工人數大減，相信實際需求助的情況會更多，加上據經驗長者較「收埋自己」，較少作出求助，故數字不必能反映現實。

「生命熱線」執行總監吳志崑稱，在第五波疫情下下接獲的求助明顯增多，其機構平均每日處理380宗求助查詢，大多都是憂慮確診或隔離下徬徨無助，而涉及長者的求助均明顯反映出他們有強烈的孤獨感。

臨床心理學家黃沛霖分析指，長者因機能衰退及疾病等因素，本已是抑鬱高危，加上新冠疫情肆虐2年多，社會充斥負面資訊，令長者緊張情緒一直持續，直至得悉確診一刻便「爆煲」，「是災難化思想， 覺得情況是世界末日」。他最近亦接獲不少長者求助，當中出現不同心理煩憂，例如擔心「拖累人」、傳染給親友等，容易產生輕生念頭。

黃沛霖建議，除了家屬可主動問候長者，了解所需外，長者自身亦應走出來表達心中感受，「唔好覺得係煩住人，你唔及早紓發至壓力更加煩到人」，安全情況下亦可短暫外出，紓展身心。

求助網站和熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

利民會《即時通》：35122626

明愛向晴熱線﹕18288

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記者：蘇文軒