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【兩會2022】港區人大確認　王靈桂已出任港澳辦副主任　昨有份陪同接見港區人大代表團

政治 20:42 2022/03/08

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王靈桂出任港澳辦副主任。（網上圖片）

曾任中國社科院副院長的王靈桂，昨日以國務院港澳辦副主任身份，陪同副總理韓正接見港區人大代表團。

港區人大代表葉國謙確認，昨日有份出席會議的王靈桂，身份為港澳辦副主任。據了解，王靈桂在會上並無發言。

全國人大代表譚耀宗表示，由於自己和對方並不認識，昨日亦未有機會交談，故不清楚對方在港澳辦的工作安排，又謂現階段不作猜測。

上月初有消息傳出，王靈桂已獲任命為港澳辦副主任，但官方目前仍未有公布有關任命。至於在港澳辦網站領導架構中，現時的5名副主任中，亦無列出王靈桂的名字。

王靈桂是一名國際政治學者，其研究範疇廣泛，包括「一帶一路」、反恐問題、中東問題、以及港澳問題等。

分析認為，近年以美國為首的西方勢力干預香港事務，利用香港危害國家安全，如果有熟悉國際政治的學者加入港澳辦，有助中央駕馭香港複雜多變的形勢。

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責任編輯：胡偉明

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