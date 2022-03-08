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【正能量】資深導演夥全國太極拳冠軍拍運動短片　鼓勵老弱强身抗疫

社會 21:15 2022/03/08

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冷先鋒是全國太極拳冠軍。（網上截圖）

第五波疫情爆發，本港確診個案數以十萬計。長者及體弱者為了避免人多擁擠的地方，只能留在家中。長期缺乏運動亦會影響健康，資深導演陳顗玲有鑑於此，便錄製一些適合家居運動的短片，讓長者、行動不便者可以在家亦能運動。

早前疫情嚴重時，陳已經拍攝了一套名叫《家居強身運動系列》的短片。現時疫情更加嚴重，作為「攝錄製作義工隊」發起人，陳導演找來一些太極師傅，針對「被困家中」恐被疫症感染的家居弱老及輪椅使用者需要，她又籌備新一套的《家居強身運動系列》，望他們憑此可以增加運動以作保持、强壯體能，於此逆境中抗疫；另外在強身之餘，也可消磨時間，避免情緒消極，同時也讓子女放心。

負責召集的全國太極冠軍冷先鋒指，疫下無法在社福機構教授弱勢社群強身健體的運動，希望運動片可以直達家中，方便有需要人士強身健體。為照顧行動不便及使用輪椅者需要，有關師傅特意首次將太極套路拍成《家居太極教材短片》，「只要習練者可控制呼吸，再配合上肢有序地，依動片所示動作練習，也是可起到自強抗疫的力量。」

考慮到有些長者未必熟識粵語，導演陳顗玲也為影片加上了字幕「希望多一些人可以觀看、下載，主動在家居随時學習，齊來積極抗戰疫境。」

【TOPick診症室】確診者親述改善徵狀止痛法 專家教3招紓緩染疫精神壓力

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記者：袁澍

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