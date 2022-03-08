【污水監測】匯璽1-3期等12幢大廈污水檢測均呈陽性　民政處明起向居民派發16萬個快速測試套裝

▲ 第五波疫情爆發。（資料圖片）

第五波疫情爆發，許多個案仍在社區。政府今日（8日）表示，為應對嚴峻的新冠疫情，環境保護署與渠務署連同香港大學跨學科團隊近日已加強在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，並發現於多個地區檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在，區域包括：

深水埗區—匯璽、匯璽II、匯璽III、富昌邨及榮昌邨

離島區—逸東（一）邨及逸東（二）邨

西貢區—景林邨、新都城一期及新都城二期

屯門區—龍門居

因應以下各區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，當區的民政事務處將會由明日起陸續向上述地點約16萬名居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共超過16萬個快速測試套裝，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

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記者：袁澍