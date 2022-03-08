  • 17°C
香港時間 : 2022308日 (週二) 21:59
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 快速檢測 家族榮耀 抗疫資訊通 940920 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【污水監測】匯璽1-3期等12幢大廈污水檢測均呈陽性　民政處明起向居民派發16萬個快速測試套裝

社會 21:28 2022/03/08

分享：

熱門 1萬消費券 快速檢測 家族榮耀 抗疫資訊通 940920 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

第五波疫情爆發。（資料圖片）

第五波疫情爆發，許多個案仍在社區。政府今日（8日）表示，為應對嚴峻的新冠疫情，環境保護署與渠務署連同香港大學跨學科團隊近日已加強在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，並發現於多個地區檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在，區域包括：

  • 深水埗區—匯璽、匯璽II、匯璽III、富昌邨及榮昌邨
  • 離島區—逸東（一）邨及逸東（二）邨
  • 西貢區—景林邨、新都城一期及新都城二期
  • 屯門區—龍門居

因應以下各區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，當區的民政事務處將會由明日起陸續向上述地點約16萬名居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共超過16萬個快速測試套裝，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

【TOPick診症室】確診者親述改善徵狀止痛法 專家教3招紓緩染疫精神壓力

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

HKET APP已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：袁澍

相關文章

【第五波疫情】16間醫院現院內傳播　69名病人經入院篩查或檢測確診
今日 19:14
【第五波疫情】16間醫院現院內傳播　69名病人經入院篩查或檢測確診
【疫境求生】海洋公園疑拓外展業務涉上門清潔維修、更換機油　員工：為了收支平衡
今日 19:56
【疫境求生】海洋公園疑拓外展業務涉上門清潔維修、更換機油　員工：為了收支平衡
【抗疫支援】工貿署動員130人協助圍封強檢　包括政務主任、貿易主任等
今日 20:17
【抗疫支援】工貿署動員130人協助圍封強檢　包括政務主任、貿易主任等
【兩會2022】港區人大確認　王靈桂已出任港澳辦副主任　昨有份陪同接見港區人大代表團
今日 20:42
【兩會2022】港區人大確認　王靈桂已出任港澳辦副主任　昨有份陪同接見港區人大代表團
【正能量】資深導演夥全國太極拳冠軍拍運動短片　鼓勵老弱强身抗疫
今日 21:15
【正能量】資深導演夥全國太極拳冠軍拍運動短片　鼓勵老弱强身抗疫

你可能感興趣

【第五波疫情】16間醫院現院內傳播　69名病人經入院篩查或檢測確診
今日 19:14
【第五波疫情】16間醫院現院內傳播　69名病人經入院篩查或檢測確診
【疫境求生】海洋公園疑拓外展業務涉上門清潔維修、更換機油　員工：為了收支平衡
今日 19:56
【疫境求生】海洋公園疑拓外展業務涉上門清潔維修、更換機油　員工：為了收支平衡
【抗疫支援】工貿署動員130人協助圍封強檢　包括政務主任、貿易主任等
今日 20:17
【抗疫支援】工貿署動員130人協助圍封強檢　包括政務主任、貿易主任等
疫情 渠務署 匯璽 深水埗 龍門居 香港大學

最高瀏覽

【客死異鄉】夫婦避疫2年後首度歐遊　42歲妻感頭痛喉嚨痛7天後離奇身亡
17:55 2022/03/07
【客死異鄉】夫婦避疫2年後首度歐遊　42歲妻感頭痛喉嚨痛7天後離奇身亡
【免費快測】40萬盒快速測試免費派發　3月11日起登記每人可獲4盒 【內附詳情】
18:06 2022/03/07
【免費快測】40萬盒快速測試免費派發　3月11日起登記每人可獲4盒 【內附詳情】
【家族榮耀】洛儀得悉生父身份怒不可遏　啟禮知道耀祖死亡原因向甄芯提出警告
13:50 2022/03/07
【家族榮耀】洛儀得悉生父身份怒不可遏　啟禮知道耀祖死亡原因向甄芯提出警告