【抗疫物資】港府經内地採購逾2900萬個快速測試包、5400萬個口罩並分發到前線防疫人員等

▲ 港府經内地採購超過2,900萬個快速抗原測試包。(陳永康攝)

商務及經濟發展局今日（8日）表示，醫療物資保障工作小組與內地專班緊密對接，各種醫療物資陸續分批運抵本港。工作小組至今經内地採購超過2,900萬個快速抗原測試包，其中超過1,200萬個測試包已持續透過衞生署、民政事務總署、各政府部門，及熱心社團分發予前線抗疫防疫人員、確診病人、「居安抗疫」人士、染疫風險較高人士（例如被圍封強檢、污水樣本呈陽性區域居民）、從事較高危行業人士（例如跨境車司機、物業管理、清潔、安老院舍員工等）等使用。



工作小組至今共接收超過65萬部夾指式脈搏血氧儀，大部分分發予衞生署及醫管局供病人使用。同時，工作小組已接收超過5400萬個N95、KN95及外科口罩。小組已將其中約110萬個口罩分發予衞生署及紀律部隊前線人員使用。工作小組也開始陸續接收其他不同的個人保護裝備，包括7萬件全身防護衣、2萬件保護袍、19萬個保護眼罩、110萬個保護面罩、23.5萬對保護鞋套及超過190萬對手術／檢查手套，稍後會按不同部門的需要分發給前線人員使用。



在中成藥方面，連同陸續到港的批次，工作小組共接收45萬盒由國家捐贈的抗疫中成藥。其中共17萬盒已透過「全港社區抗疫連線」及其他熱心社團在社區派發，另外部分正透過食物及衞生局向因應限制與檢測宣告而須接受「圍封強檢」的居民派發。



其餘已到港的中成藥物正透過相關部門，分發給在醫管局轄下18間中醫診所接受治療的人士及在隔離設施的確診患者等，讓有需要的市民盡快獲得這些中央捐贈的中成藥，齊心抗疫。

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