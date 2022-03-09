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【負壓病房】公院改裝5成普通病房為隔離病房　料增近千負壓病床

社會 00:05 2022/03/09

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源柏樑指，加裝新設施後，病房換氣量可提升至每小時6至12次，達至感染控制要求。（林宇翔攝）

公營醫院的負壓病房設施幾近飽和，醫管局本周陸續向轄下公院近5成普通病房，加裝換氣抽氣扇，可改裝成約120間負壓病房，料供應額外近千張負壓病床目前瑪麗醫院、九龍西聯網等部分病房已完成改裝，可提升病房換氣量至每小時6至12次，醫管局指每間病房改裝成本約20至30萬元。

為增加本港負壓病房，應對疫情需求，醫管局透過承辦商從內地購入約1,500部換氣抽氣扇，每個醫院聯網獲分配約300部。醫管局高級行政經理（工程）源柏樑預料，本周內各聯網近5成普通病房，可逐步改裝成臨時隔離設施，現時瑪麗醫院及九龍西聯網部分病房已完成改裝工作，視乎疫情發展，若條件許可會改裝更多病房。

源柏樑指出，各醫院的病房規格不同，需加裝的抽氣扇數量未必相同。他舉例一間病房約有6個病格，就要加裝12部抽氣扇。每間病房改裝成本約20至30萬元，工程包括拖電，拆窗及換鐵皮等，個別病房如有需要，會再加裝空氣清新機；其中承辦商報價每部抽氣扇約1,000至2,000元。

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加裝新設施後，病房換氣量可提升至每小時6至12次，達至感染控制要求。源柏樑解釋，新加裝的抽氣扇對功率、抽氣量、壓力要求更高，可加大抽風，將病房換氣量提升。而由於病房不設過濾裝置，根據國際指引，病房與鄰近建築通風入口及窗戶，最少要相距25英呎。

跟現有隔離病房設施來比較，源柏樑指現有高規格隔離病房有雙重門，可精準控制壓差，亦可作單獨隔離用途。而新改裝病房就跟二病房設備相似，但涉及額外訂購大型空氣清新機，工程或長達兩星期，源柏樑形容這是「遠水不能救近火」。而現時正改裝的隔離病房，就是為規模性隔離而設，抽風系統亦有機會抽走室內冷氣，所以將來如疫情退卻或會拆卸，他強調這是「非常時期的特別措施」。

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記者：黃穎津

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