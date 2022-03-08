【快速檢測平台】政府抽樣覆核快測陽性個案　6個步驟交回核酸檢測

▲ 政府會抽樣覆核測試呈報快測陽性的市民，會上門送收鼻腔拭子樣本。（資料圖片）

政府今日（8日）提醒市民，即日起會以抽樣方式，為經衞生署衞生防護中心「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」呈報陽性結果的市民，進行核酸覆核測試，被抽中的市民檢測承辦商會安排快遞員即日或於翌日，上門送遞鼻腔拭子樣本收集包。

衞生防護中心表示，已經委派檢測承辦商，負責通知被抽樣作核酸覆核測試的人士。檢測承辦商會致電有關人士，表明獲衞生防護中心委派，並按其申報紀錄核實地址。隨後，檢測承辦商會安排快遞員即日或於翌日，上門送遞鼻腔拭子樣本收集包。

為避免檢測陽性人士與快遞員有面對面接觸，從而減低病毒傳播風險，鼻腔拭子樣本收集包只會放到相關人士的住所門外。快遞員在派送前會先致電有關人士，通知他們大概的派送時間，並提醒他們應在快遞員離開後收取，以及在20分鐘內將已採樣本的樣本瓶放回門外，供快遞員收回。

有關人士收到鼻腔拭子樣本收集包後流程：

（1）按指示自行採集鼻腔樣本；

（2）按指示於網上登記資料或填寫登記表。有關人士須緊記登記能夠接收短訊的電話號碼；

（3）核對登記表上的樣本編號與樣本瓶上的編號是否相同；

（4）記錄樣本編號；

（5）於二十分鐘内將已採樣本的樣本瓶放到其住所門外，由快遞員送往進行核酸覆核測試；及

（6）在收到載有核酸覆核測試結果的電話短訊通知後，保存該電話短訊。

政府呼籲所有被衞生防護中心抽樣要求進行核酸覆核測試的人士按規定進行檢測，以便政府更有效地及早識別感染者，並為他們提供最適切的隔離或治療安排。

政府會嚴肅跟進相關人士有否遵從相關的強制檢測公告。未有遵從者即屬犯罪，可被處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令屬違法行為，可處第四級罰款（25,000元）及監禁六個月。

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責任編輯：李榮忠