【一國兩制】委員引述夏寶龍：中央不會代替港府管香港　只會在有需要時才出手

▲ 夏寶龍在京會面港區政協委員。（資料圖片）

全國政協副主席、港澳辦主任夏寶龍今在京會見港區全國政協委員並發表講話。據引述，夏寶龍提到，中央對一國兩制的態度堅定不移，希望市民無須有顧慮或猜想，但這建基於是否全面準確落實一國兩制。又強調中央不會代替港府管香港，除非在香港有需要時。

港區全國政協委員高永文會後表示，會議主題圍繞如何培養愛國者治港人才。他引述夏寶龍指，中央對堅持一國兩制的態度，堅定不移，希望市民毋須有顧慮，而要維持香港一國兩制50年不變，建基於愛國者治港這個前提，以及能否全面準確落實一國兩制，包括維持中央的管治權，以及容許香港高度自治權。又強調，中央不是要代表香港政府去管理香港，只會在香港有需要、有困難時才出手。

高永文指，夏寶龍舉了兩個例子，一是2019年暴亂時，因為香港出現制度的不完善，所有中央認準了相關的法治問題，透過人大常委會訂立港區國安法，但執行，則由港方操作。二是第五波疫情，中央指導相關需要實際的物資、設施、檢測資源，及專家意見，但中央派出的專班並非具體操作，只是提出指導意見，如何整合資源、落實強有力的措施，還需港府擔當主體責任。

據悉，全國政協副主席、前特首梁振英參與會見並發表重要講話，提到香港的架構優勢沒有改變；統戰部、港澳辦、中央代表亦分別發表意見。會上共有9位港區委員發言。

據引述，會上集中討論培育愛國者治港人才及抗疫工作，並無談及特首選舉。

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記者：林曉君