【私院支援】港怡醫院將增50張病床接收公院轉介病人　支援政府長者暫託中心

▲ 港怡醫院將增50張病床接收公院轉介病人，支援政府長者暫託中心。（資料圖片）

疫情下公立醫院承受巨大壓力，當局正尋求私家醫院援助。港怡醫院表示，將騰出50張病床，接收由公立醫院轉介的病人，並與醫管局緊密聯繫，盡快轉介更多病人到港怡接受治療。同時，港怡醫院已落實提供適切支援長者暫託中心，其中包括醫療服務。

為進一步加強公私營醫院合作，港怡醫院將騰出50張病床，接收由公立醫院轉介的病人，並與醫管局緊密聯繫，盡快轉介更多病人到港怡接受治療。至今已有逾百名由公立醫院轉介的病人，到港怡接受不同的住院及日間治療服務，當中包括各類型的手術、治療及定期輸血等。

同時，政府當局已設立暫託中心，接收由醫管局轉介的輕症確診或經醫管局評估後確認正康復並適合出院的長者，港怡醫院已落實提供適切支援，其中包括醫療服務。

此外，港怡一直有為有新冠肺炎輕微症狀的病人提供門診服務。若入院後確診，院方定當為病人提供適切照顧，尤其是需定期到港怡接受治療的病人，港怡會確保病人在合適環境下，繼續接受治療。

為協助居家隔離的確診者及其他有醫療需要的市民，港怡已於本月推出免費視像會診服務，安排醫生為在家抗疫的市民提供專業的醫療服務。

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責任編輯：李榮忠