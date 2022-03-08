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【政黨道歉】民建聯批港府只派局長與梁萬年對接　晚上發聲明稱表述不準確向特首致歉

政治 22:22 2022/03/08

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建制派最大政黨民建聯發聲明向特首林鄭月娥致歉。（資料圖片）

建制派最大政黨民建聯今日去信特首林鄭月娥，要求完善本港抗疫工作的「頂層設計」，當中提及港府只派出局長級代表與內地專家組組長梁萬年進行對接。惟該黨及後發聲明稱有關表述不準確，向林鄭致歉。

民建聯立法會議員今日上午召開記者會，就本港的抗疫工作提出多項建議，及後向傳媒發出新聞稿，內容為該黨向林鄭提出的信函，詳述本港現時情況及具體建議內容。

新聞稿內容提到，中央派出國家衞健委新冠疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年，協助支援及指導本港的抗疫工作，惟當局只為梁萬年安排考察及調研行程，批評港府未有用好中央政府派出的支援。

新聞稿部份內容如下：

據了解，目前特區政府只派出局長級代表與梁教授（梁萬年）進行工作對接，並且只為梁教授安排考察及調研行程。我們認為特區政府的表現，反映當局未有用好中央政府派出的支援，工作思維依然故我，整體抗疫工作的「頂層設計」存在缺陷。……我們要求特區政府完善本港抗疫工作的「頂層設計」，包括安排梁萬年教授及其他內地專家與更高級別官員直接對接，參與更高級別的政府會議，並直接參與及指導本港的抗疫工作。

然而，民建聯晚上發聲明，指函件本意是支持特首領導特區政府做好抗疫工作，但文中有些表述，經進一步核實「並不準確」，「也非事實」，特別是函件第一段提及特區政府「只派出局長級代表與梁教授進行對接工作……」。

聲明續指，特首及特區政府在接待梁萬年教授及安排對接有關工作上，已經做到了高度重視和恰如其分，梁萬年也已在加強抗疫的頂層設計上進行了科學指導，「對此疏漏和不察，並因此導致不必要誤會，民建聯深表歉意，特此向林鄭月娥特首表示鄭重道歉，今後定必引以為戒，實事求是。」

翻查資料，林鄭上周五曾連同食物及衞生局局長陳肇始、勞工及福利局局長羅致光、政制及事務局局局長曾國衞和醫院管理局行政總裁高拔陞，與梁萬年等內地專家會面，討論安老院舍疫情。

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

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記者：陳葆琳

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