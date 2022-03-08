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【抗疫工作】食衞局呼籲商戶勿囤積抗疫中成藥　強調整體供應穩定

社會 23:01 2022/03/08

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食衞局呼籲商戶勿囤積抗疫中成藥，強調整體供應穩定。（政府新聞處）

食物及衞生局今日（8日）表示，特區政府在首階段下將接收共45萬盒由國家捐贈的抗疫中成藥，在過去一個多星期已透過多個途徑陸續分發予市民。食衞局注意到近日市場上對抗疫中成藥的需求急增，強調整體供應穩定，呼籲商戶不要囤積抗疫中成藥，而市民則可按實際需要購買使用。

特區政府在首階段下將接收共45萬盒由國家捐贈的抗疫中成藥。在已陸續抵港的批次中（最新一批於昨天抵港），約三分之一已透過「全港社區抗疫連線」及其他熱心社團在社區派發，約四分之一透過相關政府部門向因應限制與檢測宣告而須接受「圍封強檢」的居民派發，另有約四分之一則透過醫院管理局（醫管局）在社區隔離設施及十八區中醫診所暨教研中心分發。

市場供應方面，特區政府得悉部分中成藥產品因在短時間需求急增而出現短暫供應緊張，在國家的支持下，近日有關中成藥的產能及供港數量已大幅提升，整體供應將趨穩定。特區政府會持續監察相關中成藥產品在香港的供應情況，並會與有關供應商密切溝通，確保本港市場的供應維持穩定。

食物及衞生局表示，「連花清瘟膠囊」、「金花清感顆粒」及「藿香正氣片」三款中成藥均為國家《新型冠狀病毒肺炎診療方案》所推薦，廣泛應用於國內的疫情防控工作。在中醫師的臨床指導下，有關中成藥可按實際臨床情況使用於醫學觀察期，以至輕型、普通型患者的治療。

因應不同人的體質、病因和病情，適合使用的中藥亦有所不同，為保障健康和用藥安全，市民在服用中藥前應先徵詢中醫師的專業意見。

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

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責任編輯：李榮忠

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