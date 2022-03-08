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【私院支援】仁安醫院增50張病床接收公院轉介非新冠病人　將設免費熱線提供醫療諮詢

社會 23:23 2022/03/08

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仁安醫院增50張病床接收公院轉介非新冠病人，將設免費熱線提供醫療諮詢。（資料圖片）

疫情下公立醫院承受巨大壓力，當局正尋求私家醫院援助。仁安醫院表示，增加50病床接收公院轉介非新冠病人，提供非緊急手術，包括癌症、內視鏡及產科專科，以分擔公營醫療的負擔；在下周起將提供電話免費熱線，由醫生為居家隔離的病人提供醫療諮詢及為舊症或覆診病人提供視像診症。

仁安醫院表示，自今年2月以來，急症門診中心已 為超過500名新冠患者看診，醫院急症門診中心會繼續24小時運作，為新冠輕症患者提供門診服務，提供藥物及基本治療。

同時，醫院會增加50病床接收公院轉介非新冠病人，提供非緊急手術，包括癌症、內視鏡及產科專科，以分擔公營醫療的負擔。而且在下周起將提供電話免費熱線，由醫生為居家隔離的病人提供醫療諮詢；而仁安醫院醫療中心及所有分科診所為舊症或覆診病人提供視像診症。

醫院表示，目前院方只有少數負壓病房用作治療院內傳染病人，將會積極研究改建更多負壓病房。

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：李榮忠

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