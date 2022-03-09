【全民強檢】全民強檢日期待京拍板　消息：押後機會大

▲ 全民強檢日期待京拍板，消息指押後機會大。

本港昨增28,475宗核酸檢測確診個案，另快速測試呈報平台亦接獲14,715宗有效呈報，惟只有2,018宗完成呈報，故昨核酸確診及完成快測呈報共30,493宗。政府昨亦延長大部分防疫措施2周，只批准髮型屋明天（10日）重開，並須實施「疫苗通行證」。

至於全民檢測，消息指，港府初步定於3月26日至4月3日，合共9天，最後仍待北京拍板。但有熟悉中方消息人士表示，從副總理韓正和內地專家梁萬年近日的說法來看，押後做全民強檢機會大，因這已非目前抗疫的首要任務，而且感染人數太多，也非強檢的好時機。

疫情記者會 林鄭今起親主持

消息指，最快今天起，特首林鄭月娥將親自主持疫情記者會，每日聯同不同的部門官員，向市民解說港府最新疫情措施。

昨日新增的確診個案中，有28,475宗經核酸檢測確診出，其中僅9宗為輸入；另快速測試陽性呈報平台周一晚（7日）推出後，當晚午夜前接獲14,715宗有效呈報，其中有2,018宗已完成呈報，並已發出隔離及檢疫令，餘下仍有待患者上傳資料認證，將納入今日確診數字。

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，有效呈報數字僅反映3月6及7日快測陽性患者，而2月26日至3月5日快測陽性呈報數字則暫不公布，因申報期限至下周一，到時一併統計可更清楚了解上述時間的實際確診情況。

確診數字 港大估3月4日已見頂

核酸檢測確診數字近幾天稍為回落，歐家榮形容，現時疫情似乎沒有爆發性上升，確診數字由一周前連續數日維持約5萬宗，回落至近幾天的2萬至3萬多宗，未見如上月尾及本月初般每隔3天個案便倍增的情況，料因市民配合防疫措施及政府收緊社交距離，讓疫情似乎有回穩迹象，惟過去一周市民普遍使用快速測試檢測，認為要再觀察多1至2周，疫情走勢才會較明朗。

港大醫學院推斷，第5波疫情單日染疫人數，已於3月4日（逾5萬宗確診）達頂峰，預計單日確診數字要到下月23日才下降至3位數，至5月中旬則會穩定持續在2位數。醫學院並推斷第5波疫情總感染人數為430萬人，總死亡人數會達5,008人。

限聚再延兩周 髮型屋明重開

醫學院認為，目前病毒已於社區擴散，當務之急是減低重症和死亡率，建議政府再收緊社交距離措施，包括限制每周只能出外一次購買生活必需品、全日禁堂食、及限制跨區人口流動等，料實施一周後入院及死亡數字可少3成。

政府昨亦宣布延長大部分社交距離措施，包括關閉健身中心及宗教處等表列處所處所、兩人限聚及食肆晚上6點後禁堂食等措施均延長兩周，惟批准髮型屋明天重開，並須實施「疫苗通行證」，進入髮型屋須至少接種一劑疫苗及使用「安心出行」。

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記者：黃小冰