【院舍爆疫】消息：港府擬推閉環管理降長者感染風險　或先在未有爆疫院舍實行

▲ 消息指港府擬推閉環管理降長者感染風險，或先在未有爆疫院舍實行。（資料圖片）

第5波疫情下，累計有690間安老院舍爆疫，涉及院舍的死亡個案逾1,200宗。消息指，港府正研究在安老院舍作閉環管理，或率先在未有爆疫的院舍實行，以減低長者感染風險。

據了解，港府擬要求本地護理員參與閉環管理，目前正研究實際操作，並評估前綫護理員意願。

上周抵港的國家衞健委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年，近日提及應重點減少重症死亡案例，特別針對長者等重點群組，更提出安老院舍未實行閉環管理，認為閉環管理有助切斷傳播鏈。

盼減重症死亡 助切斷傳播鏈

消息人士指，政府正研究安老院舍閉環管，初步計劃在尚未爆疫的院舍先實施，防止再有院舍出現爆發，以及保住未受感染的長者性命；而且，目前應對Omicron主要手段是靠隔離，加上並非所有院舍環境惡劣，尤其津助院舍或有空間將長者分間，相信有助控制疫情。

另外，政府正放寬規定聘請內地護理員，據悉會主力照顧受感染長者，而近日香港確診數字稍為回落，招募情況有所改善，政府亦會安排僱員再培訓局與安老院舍商討，如何加快招募員工。

全港院舍 料需5千外勞支援

安老服務協會主席陳志育指，早前勞工處及入境處與業界曾開會，商討私人院舍及津助院舍參與「補充勞工計劃」事宜，預計全港大約需要5,000名外勞支援。他續指，安老院舍缺人手由來已久，不少院舍申請時都會根據各自需要，按照人手編制的空缺去申請。

新思維社福界立法會議員狄志遠指出，安老院舍的人力、物資及隔離設施都有所不足，建議政府加快為長者接種疫苗，並善用學校、社區會堂等大型場地，安排受感染的長者隔離，減輕人手壓力，以及向院舍提供口罩、氧氣樽等物資。

他又認為，安老院舍難以實施閉環管理，除非院舍環境理想、人手充足，而且政府需要提供龐大支持。立法會福利事務委員會主席、民建聯陳恒鑌則建議，將未確診的長者轉移去其他設施，以及即時向院舍提供抗疫物資，減低院友及員工感染風險。

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記者：陳宛彤、袁澍