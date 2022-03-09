【MIRROR成員】Edan新劇《i.SWIM》海報曝光　MIRROR+Jeffrey列男神陣吸Like

▲ ViuTV青春劇《i.SWIM》。

以游泳作主題的ViuTV電視劇《i.SWIM》由MIRROR成員呂爵安（Edan）、王智德（Alton）、邱士縉（Stanley）、魏浚笙（Jeffrey）、陳毅燊（ANSONBEAN）、P1X3L、吳海昕及袁澧林主演。

故事以兩位青年泳手展開一段亦師亦友、亦敵的競賽，同時也是一場天賦與努力的較量。全劇共10集，預計在今年6、7月推出，而《i.SWIM》海報終於曝光。

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海報曝光

劇集自去年開拍以來，不時被拍到各小鮮肉半裸爆肌上陣，令不少粉絲期待。昨日（3月8日）《i.SWIM》的海報曝光，Edan在網上甫出照片，並留言：「Wow！！！好期待啊！！！」

相中見MIRROR三子Edan、Alton、Stanley和男神Jeffrey站正中間，而吳海昕、袁澧林則在後排的正中位置，不過眾人打扮密實，未有大騷肌肉，看來要劇集播出時，才能看到他們努力操練的成果。

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Edan和Jeffrey密密操練

由於劇中有不少半裸上陣的場面，所以各人都努力操練，就如Edan頻頻做運動健身增肌，同時搭配低碳水化合物加高蛋白的健康飲食，更在每天早上連續游了兩個半小時，吃完午餐再做一個半小時健身運動。以高強度的運動加上健康飲食，務求變成「大隻安」努力練出完美身形。

Jeffrey則表示為劇集不停健身、每天吃十隻烚蛋和雞胸以及特意脫掉胸毛，看來劇集播出時大家可一飽眼福。