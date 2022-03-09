【防疫措施】林鄭月娥：沒有意思爭拗是共存或清零　一定不會「躺平」態度處理疫情【不斷更新】

▲ 特首林鄭月娥今早舉行記者會。（資料圖片）

本港疫情嚴峻，港大醫學院料疫情已達高峰，惟仍要進一步收緊社交距離措施。政府昨亦延長大部分防疫措施2周，只批准髮型屋明天（10日）重開，並須實施「疫苗通行證」。行政長官林鄭月娥今早（9日）舉行記者會，交代本港防疫措施及疫情最新情況。

【12:15】

林鄭指，爭拗是共存或清零沒有意思，一定不會用坊間所指的「躺平」態度處理疫情。

【12:10】

林鄭指，她主持的記者會暫時決定於每日上午11時進行，個人作為抗疫的主帥，樂意交代疫情的變化。她又指，下午4時半的記者會較為技術性，會上某些問題超出衛生署能力範圍，權威性不足。

【12:05】

被問及疫情嚴重會否牽連押後特首選舉，她稱，無法回答揣測性問題，但相信中央會對此重要選舉有指示及看法。

【12:00】

被開及會否繼續徵用學校，林鄭稱，生意剝奪學生學習機會，已安排學校提早放暑假，希望復活節、4月20日後可以戰勝疫情，讓學生恢復面授課堂。詳情即看 : 【下一頁】

【11:55】

被問及會否在3月內推行全民檢測，林鄭指，不會因自己講過一句說話，而忽視現實，要視乎疫情發展，不會說一定不會在3月舉行全民檢測。

【11:52】

林鄭呼籲並不嚴重的染疫者不要使用急救服務，已減低消防及救護壓力。

【11:50】

林鄭指，已向私家醫院提出4項要求：

1. 希望私院提供床位，惟無人手及本身有的自己病人，私院亦沒有相關防控設備，但可協助提供服務

2. 協助營運長者隔離設施及暫託設施

3. 私家醫院已澄清，門診仍接收新冠患者

4. 多提供視頻診症服務

【11:44】

若全民檢測要某一程度限制市民出行，亦會維持必要社會運作，包括保障市民日常生活。現時人手是最大問題，一定是對香港疫情有利才做。

【11:38】

林鄭稱，全民強制檢測仍是規劃內，但甚麼時候啟動，要視乎疫情及何時啟動達致最好效果，亦要細化方案，暫時並不是優先工作。現時透過全民檢測了解疫情已不需要，惟全民檢測另一效果是，找出隱性傳播者。詳情即看 : 【下一頁】

【11:33】

食物及衛生局局長陳肇始指，與內地專家共舉行7至8次會議，內地專家在考察期間提供不少指導，互動很多，並提出階段性建議，如何用好有限資源分優次抗疫。

【11:30】

林鄭引述梁萬年留下3個深刻印象：

1. 特區政府對防控工作是高度重視，惟第五波來勢洶洶

2. 全社會共同抗疫的氛圍是十分濃厚

3. 全港市民努力配合防疫工作

【11:25】

林鄭稱，本港疫情百倍增加，若堅持核酸檢查的「金標準」，或未能應付急速改變，抗疫措施需時適時調較，是否朝令夕改是見仁見智。

【11:18】

醫管局行政總裁高拔陞估算，須安排伊利沙伯醫院380多位病人出院及轉去其他醫院。

【11:10】

盡快設立長者隔離設施及暫託設施，包括亞洲博覽館、啟德遊輪碼頭及7個體育館。詳情即看 : 【下一頁】

加強支援安老院舍及殘疾院舍，包括為部份院舍提供閉環管理，為照顧者提供酒店及專車，並提供足夠防護裝備，藉本地招聘及內地輸入，增加治療醫院。

將向安者院舍長者派發抗疫包，內裡包括中成藥。

爭取3月18日前為所有院舍長者完成接種至少第一針疫苗。

【11:08】

特區政府連同醫院管理局採取以下設施：

1. 將伊利沙伯醫院轉為定點收治新冠患者的定點醫院，爭取未來4天將該院不是新冠患者移離醫院。詳情即看 : 【下一頁】

2. 天水圍醫院、北大嶼山醫院400張病床；及公立醫院大概一半病床改為接收新冠病人，共約騰空接近9,000張病床，希望私家醫院可以接收部份新冠患者。

3. 請內地醫療團隊援助香港，在亞洲博覽館社區治療設施及北大嶼山醫院提供服務。

4. 落馬洲河套應急醫院爭取於4月投入服務。

【11:04】

林鄭宣布，為加強新聞發布工作，今日起除了周二舉行行政會議，由她和相關局長每日舉行記者會交代相關抗疫進展，並澄清坊間謠言，以及提供更加權威的說法。每日下午4時半的疫情記者會繼續舉行，由醫院管理局及衞生防護中心交代最新疫情。明天會連同保安局局長及發展局局長出席記者會，交代由中央援建社區隔離設施的事宜。

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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：TOPick港聞組