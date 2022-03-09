【防疫措施】林鄭月娥：防疫政策需要調較 是否朝令夕改是見仁見智【不斷更新】

▲ 特首林鄭月娥今早舉行記者會。（資料圖片）

本港疫情嚴峻，港大醫學院料疫情已達高峰，惟仍要進一步收緊社交距離措施。政府昨亦延長大部分防疫措施2周，只批准髮型屋明天（10日）重開，並須實施「疫苗通行證」。行政長官林鄭月娥今早（9日）舉行記者會，交代本港防疫措施及疫情最新情況。

【11:33】

食物及衛生局局長陳肇始指，與內地專家共舉行7至8次會議，內地專家在考察期間提供不少指導，互動很多，並提出階段性建議，如何用好有限資源分優次抗疫。

【11:30】

林鄭引述梁萬年留下3個深刻印象：

1. 特區政府對防控工作是高度重視，惟第五波來勢洶洶

2. 全社會共同抗疫的氛圍是十分濃厚

3. 全港市民努力配合防疫工作

【11:25】

林鄭稱，本港疫情百倍增加，若堅持核酸檢查的「金標準」，或未能應付急速改變，抗疫措施需時適時調較，是否朝令夕改是見仁見智。

【11:18】

醫管局行政總裁高拔陞估算，須安排伊利沙伯醫院380多位病人出院及轉去其他醫院。

【11:10】

盡快設立長者隔離設施及暫託設施，包括亞洲博覽館、啟德遊輪碼頭及7個體育館。

加強支援安老院舍及殘疾院舍，包括為部份院舍提供閉環管理，為照顧者提供酒店及專車，並提供足夠防護裝備，藉本地招聘及內地輸入，增加治療醫院。

將向安者院舍長者派發抗疫包，內裡包括中成藥。

爭取3月18日首為所有院舍長者完成接種第一針疫苗。

【11:08】

特區政府連同醫院管理局採取以下設施：

1. 將伊利沙伯醫院轉為定點收治新冠患者的定點醫院，爭取未來4天將該院不是新冠患者移離醫院。

2. 天水圍及北大嶼山醫院400張病床及公立醫院大概一半病床改為接收新冠病人，共約騰空接近9,000張病床，希望私家醫院可以接收部份新冠患者。

3. 請內地醫療團隊援助香港，在亞洲博覽館及北大嶼山醫院提供服務。

4. 落馬洲河套應急醫院爭取於4月投入服務。

【11:04】

林鄭宣布，為加強新聞發布工作，今日起除了周二，由她以及相關局長交代相關抗疫進展，並澄清坊間謠言及提供更加權威的說法。每日下午4時半的疫情記者會繼續舉行，由醫管局及衞生防護中心交代最新疫情。明天會連同保安局局長及發展局局長交代由中央援建社區隔離設施的事宜。

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記者：TOPick港聞組