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【指定醫院】伊利沙伯醫院即日起只接收新冠病人　安排院內逾380名非新冠病人轉院或出院

社會 11:25 2022/03/09

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伊利沙伯醫院會改為接收新冠患者的指定醫院。

政府昨亦延長大部分防疫措施2周，只批准髮型屋明天（10日）重開，並須實施「疫苗通行證」。行政長官林鄭月娥今早（9日）舉行記者會，指加強新聞發布工作，由今天開始，除星期二要舉行行政會議，她每日會以及相關局長交代相關抗疫進展，以及澄清坊間的誤會，而疫情記者會也會在每日下午4時半繼續舉行，由醫管局及衞生防護中心交代最新疫情。

醫管局政總裁高拔陞在記者會上提到，伊利沙伯醫院由今日起會轉為定點醫院，不會再接收非新冠病人，初步估計會將院內380多位病人轉到其他醫院或出院，其中250人會安排轉院，其餘130人會安排陸續出院，大部分人會轉到其他九龍中醫院聯網，病人運送工作會由醫管局非緊急救護車隊負責，亦有醫療輔助隊及聖約翰救傷隊協助，料3至4日內會完成。

他又說，伊院的急症室服務亦會有特別的安排，除了會處理有生命危險的病人，否則其他病人會被安排到其他醫院急症室，而伊院將會主力照顧新冠病人，相信在完成病人轉院的安排後，會有逾千張病床可以提供予新冠病人。

另外，林鄭表示會爭取落馬洲的應急醫院下月起分階段投入服務，而其他公立醫院整體約一半的普通病房也會改成隔離病房，涉及約9,000張病床；另會盡快設立長者隔離設施及暫託設施，包括亞洲博覽館、啟德遊輪碼頭及7個體育館。詳情即看：【下一頁】

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記者：郭詩詩

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