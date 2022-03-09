【兒童染疫】確診長者幼童易缺氧嚴重可致命　中醫教按3個穴位急救順暢呼吸

▲ 若出現缺氧，中醫教按3個穴位急救。

本港第五波疫情嚴峻，每日確診人數數以萬計，醫院難以負荷，不少患者都需要居家抗疫。不過，要留意若出現血氧過低情況，有機會造成生命危險，必須立即就醫，其中長者、年幼兒童等為高危一族。有中醫教急救穴位，可幫助維持血氧，順暢呼吸。

註冊中醫馬琦傑在其facebook專頁「中醫爸B-馬琦傑醫師」指出，不少新冠患者容易出現「快樂缺氧」（或稱隱形缺氧」情況，肺部結構是慢慢地被破壞，有3分1人並不覺得呼吸特別困難或急促，有些病人會急劇惡化而搶救不及，也是造成死亡率高的原因。

有4種人士特別容易出現血氧低，包括60歲以上長者、三高族群、肥胖等血管不好者、年幼兒童。缺氧的症狀包括疲勞、呼吸困難、呼吸急促，嚴重的會出現精神錯亂、皮膚變藍色、喪失意識，甚至死亡。

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每日3次偵測血氧濃度

美國政府建議新冠患者居家時，需每日最少3次偵測血氧濃度。

高於95% - 血氧含量在正常範圍。

91%-94% - 血氧令人擔心，請立即聯絡醫療人員，由醫生進行評估。

低於90% - 血氧含量意味著嚴重病情，就要立即求醫。

如果沒有血氧機，可以觀察嘴唇顏色，如果是暗沉或青紫色，表示血氧濃度偏低；另外，按壓指甲鬆開後，如果沒有立刻恢復淡紅色，也是低血氧的警訊。

3個急救穴位

當出現隱形缺氧時，馬醫師教可用力掐按3個急救穴位幫助維持血氧，順暢呼吸。

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責任編輯：林愛娜