【全民檢測】林鄭月娥：非抗疫優先工作　須考慮何時啟動達最佳效果

▲ （陳國峰攝）

行政長官林鄭月娥由今日（9日）起，除了周二，將每日與及相關局長交代相關抗疫進展，並澄清坊間謠言及提供更加權威的說法；每日下午4時半的疫情記者會繼續舉行，由醫管局及衞生防護中心交代最新疫情。明天會連同保安局局長及發展局局長交代由中央援建社區隔離設施的事宜。

林鄭月娥強調，全民強檢仍在規劃中，當局會考慮何時實施才達最佳效果，目前並非優先工作。林鄭月娥早前指出，全民強制檢測會在3月內進行，被問到檢測時間會否改變：

要按疫情發展去考慮，我唔會因為之前講過一句說話，而去忽視現實；現實係目前仍在抗疫，唔可以話一定唔會（在3月份進行全民檢測），當局有細節會盡早公布，讓市民知道全民強制檢測時有咩情況發生，市民不用擔心會帶來生活上很大嘅困擾。

至於何時啟動，她說要考慮香港疫情，及何時做才可達致最佳效果。目前當局仍在細化方案及籌備具體執行細節，包括人手、地點、物資等。林鄭月娥又說，當局會綜合考慮推行時機，惟由於行動規模大，要長時間做準備，指出制定採樣地點等都是細緻工作。

林鄭月娥又說，全民檢測期間要某一程度上壓縮人流，但會保障必要的城市運作，維持一定業務，包括金融業、電力供應、公共交通，執行防疫工作的人員亦要出行；政府亦會確保市民日常生活，她說，外國類似行動中，亦容許某一時段市民可以購買必需品，呼籲市民不須焦慮或驚慌。

林鄭月娥說，全民檢測的目標現時最不足是人手，因為大量市民成為確診者後需隔離，包括密切接觸者亦需要隔離，私家醫院昨日亦稱缺人手，反而是最大的問題。

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記者：黃悅晴