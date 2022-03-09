【飛虎3壯志英雄劇透】第13集劇情預告　杜文彬懷疑內鬼洩露公司機密

▲ 《飛虎3壯志英雄》

《飛虎3壯志英雄》由苗僑偉、黃宗澤、吳卓羲、張兆輝、馬德鐘、陳豪、郭晉安、梁競徽、蕭正楠、姚子羚、陳瀅、蔡思貝等主演，第12集講到軒、許森在球場邊回憶昔日時光。

第13集（9/3）

Renee被逮捕後，拒絕交代瓦干布的線索，沛國提出要引渡Renee回國接受審判，文、Don分析，如果放Renee走，瓦干布的線索又會再次中斷，然而對方拒絕合作，兩人終究是束手無策。

樂得知Renee即將被引渡，不忿S Team的努力就此化為烏有，和文爭論，文不想樂將這種情緒傳染給其他人，喝令樂閉嘴，樂對文的「霸道」極為不滿，兩人矛盾漸深。

Mike得知Renee即將被引渡，也不欲線索就此中斷，他翻查Renee的情報，發現其童年時竟與程頌昕醫生有過一面之緣。

彼時昕擔任無國界醫生，短暫照料過流落為難民的Renee。

Mike引昕和Renee見面，勸其同意和S Team合作。

另一邊，Leo及其手下監視著Renee被羈押的醫院，商討如何救出Renee、許森向杜文彬彙報化學物抗毒劑的研發進展，杜文彬認為進展驚人，準備召開新聞發佈會。

怎料卻收到消息，杜文彬的競爭對手董啟超旗下的醫藥公司，竟搶先一步，發佈消息準備研製化學物抗毒劑。

杜文彬懷疑公司中有內鬼，可能洩露商業機密。

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