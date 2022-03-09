【污水陽性】5區共12萬住戶獲發快速測試套裝　涉九龍城海逸豪園、黃埔花園等

▲ 黃埔花園青樺苑。（資料圖片）

本港第五波疫情嚴峻，今日再錄得逾2萬宗確診個案。政府今日（9日）表示，發現於多個地區檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。

當區的民政事務處將會由明日（10日）起陸續向以下地點約12萬名居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共超過12萬個快速測試套裝，供他們自行檢測，涉及的點包括：

北區—彩園邨及華明邨

葵青區—大窩口邨、葵賢苑、宏華大廈、尚文苑、德泰大廈、仁雅大廈及德大閣

南區—龍德苑、馬坑邨及龍欣苑

九龍城區—海逸豪園悅濤灣、海逸灣、玉庭軒、綠庭軒及翠堤灣；黃埔花園棕櫚苑、百合苑、紅棉苑、紫荊苑、綠榕苑、銀竹苑、錦桃苑及青樺苑

沙田區—沙田第一城及晴碧花園

公眾如就使用快速測試套裝有疑問，可瀏覽以下網頁連結。港府提醒，使用快速測試套裝時，應留意和跟從製造商的指示，正確進行測試和讀取結果，並宜在讀取結果後立即拍照以作紀錄。進行測試前後須潔淨雙手，盡量減少在採集樣本區域內放置非必要用品。

進行測試後，需要小心包裹和密封測試套件的所有組件，並妥善棄置。若家居環境在採集樣本的過程中受污染，應以1比49稀釋家用漂白水或70%酒精進行消毒。

另外，快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電1836 119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。



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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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