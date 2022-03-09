【NFT】名人潮捧Monkey Kingdom首進駐蘇富比　陳卓賢所持頭像曾升值百倍

▲ Monkey Kingdom首進駐蘇富比。

著名拍賣平台蘇富比於即日至15日期間限舉行首個 「Contemporary Art Online Auction」 (「當代藝術網上專場」)，當中多個焦點項目亦將於網上供買家競投，包括Damien Hirst、Edgar Plans、 Michael Kagan 和 Mr Doodle 等多位炙手可熱的當代藝術家的精選作品。

是次拍賣首次包含NFT的網上銷售，多位潮人如陳冠希、陳卓賢Ian@MIRROR力捧的Monkey Kingdom，更是第一個來自亞洲的PFP NFT被納入拍賣。

拍賣已於昨日（3月8日）起，藉此機會慶祝國際婦女節，拍賣來自20多位女性藝術家的作品，包括國際知名的市場寵兒到年輕的後起之秀，如Yayoi Kusama (草間彌生)、Rhee Seundja (李聖子)、Chiharu Shiota (塩田千春)、Danielle Orchard、Stickymonger、Super Future Kid和Vivien Zhang等。

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Monkey Kingdom成焦點

此外，兩款受中國元素啟發的稀有Monkey Kingdom NFT將於拍賣中推出，包括戴「瓜皮帽」的Male Wukong，及源於花木蘭的Female Diamond Baepes，兩款項目的競投價估計為8萬至12萬港元。

近年在NFT市場成焦點Monkey Kingdom，迅速登上亞洲NFT前沿，隨著未來的效用價值為生態系統並發展到第3代，特別是對於稀有的Monkey

Kingdoms和Diamond Baepes的持有者而言，增加其可取性和高收藏價值。

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升值逾100倍

Monkey Kingdom於2021年11月27日在Solana網絡上發布，並在 MagicEden.io 上進行交易，迄今為止最受歡迎的亞洲 NFT 收藏系列，總交易量為 90,000 SOL。

Monkey Kingdom 獲得一眾知名人士的支持，包括 Steve Aoki、陳冠希 、林俊傑、周興哲、王陽明、Verbal（著名時尚品牌 AMBUSH行政總裁），以及MIRROR成員陳卓賢等，成功產生主流知名度 ，客戶群包括許多NFT的首次購買者，以及最強大的亞洲社區。

其中Ian所持有的MonkeyKingdom系列的其中一枚NFT，開售價為加密貨幣 0.49 SOL（約700元），約一個月後更曾每個NFT一度升值至平均60 SOL（約85000元） ，即升值逾100倍。