  • 19°C
香港時間 : 2022309日 (週三) 11:38
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 快速檢測 家族榮耀 抗疫資訊通 940920 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【NFT】名人潮捧Monkey Kingdom首進駐蘇富比　陳卓賢所持頭像曾升值百倍

娛樂 10:41 2022/03/09

分享：

熱門 1萬消費券 快速檢測 家族榮耀 抗疫資訊通 940920 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

Monkey Kingdom首進駐蘇富比。

著名拍賣平台蘇富比於即日至15日期間限舉行首個 「Contemporary Art Online Auction」 (「當代藝術網上專場」)，當中多個焦點項目亦將於網上供買家競投，包括Damien Hirst、Edgar Plans、 Michael Kagan 和 Mr Doodle 等多位炙手可熱的當代藝術家的精選作品。

是次拍賣首次包含NFT的網上銷售，多位潮人如陳冠希、陳卓賢Ian@MIRROR力捧的Monkey Kingdom，更是第一個來自亞洲的PFP NFT被納入拍賣。 

拍賣已於昨日（3月8日）起，藉此機會慶祝國際婦女節，拍賣來自20多位女性藝術家的作品，包括國際知名的市場寵兒到年輕的後起之秀，如Yayoi Kusama (草間彌生)、Rhee Seundja (李聖子)、Chiharu Shiota (塩田千春)、Danielle Orchard、Stickymonger、Super Future Kid和Vivien Zhang等。 

    點擊圖片放大
    +5
    +4

Monkey Kingdom成焦點

此外，兩款受中國元素啟發的稀有Monkey Kingdom NFT將於拍賣中推出，包括戴「瓜皮帽」的Male Wukong，及源於花木蘭的Female Diamond Baepes，兩款項目的競投價估計為8萬至12萬港元。

近年在NFT市場成焦點Monkey Kingdom，迅速登上亞洲NFT前沿，隨著未來的效用價值為生態系統並發展到第3代，特別是對於稀有的Monkey
Kingdoms和Diamond Baepes的持有者而言，增加其可取性和高收藏價值。

最新影片：Jeremy訪問

升值逾100倍

Monkey Kingdom於2021年11月27日在Solana網絡上發布，並在 MagicEden.io 上進行交易，迄今為止最受歡迎的亞洲 NFT 收藏系列，總交易量為 90,000 SOL。 

Monkey Kingdom 獲得一眾知名人士的支持，包括 Steve Aoki、陳冠希 、林俊傑、周興哲、王陽明、Verbal（著名時尚品牌 AMBUSH行政總裁），以及MIRROR成員陳卓賢等，成功產生主流知名度 ，客戶群包括許多NFT的首次購買者，以及最強大的亞洲社區。 

其中Ian所持有的MonkeyKingdom系列的其中一枚NFT，開售價為加密貨幣 0.49 SOL（約700元），約一個月後更曾每個NFT一度升值至平均60 SOL（約85000元） ，即升值逾100倍。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【明星理財】戴祖儀投資NFT產品大賺500萬　娛圈才女曾斥百萬收藏藝術玩具
11:22 2022/02/08
【明星理財】戴祖儀投資NFT產品大賺500萬　娛圈才女曾斥百萬收藏藝術玩具
【明星理財】《IT狗》緊跟潮流加入NFT劇情　Ian馬騮NFT曾升值100倍
16:40 2022/01/28
【明星理財】《IT狗》緊跟潮流加入NFT劇情　Ian馬騮NFT曾升值100倍
【疫境自強】林盛斌疫下收入減積極開源　Bob撐年輕團隊創業搞NFT
11:03 2022/02/24
【疫境自強】林盛斌疫下收入減積極開源　Bob撐年輕團隊創業搞NFT

你可能感興趣

【明星理財】戴祖儀投資NFT產品大賺500萬　娛圈才女曾斥百萬收藏藝術玩具
11:22 2022/02/08
【明星理財】戴祖儀投資NFT產品大賺500萬　娛圈才女曾斥百萬收藏藝術玩具
【明星理財】《IT狗》緊跟潮流加入NFT劇情　Ian馬騮NFT曾升值100倍
16:40 2022/01/28
【明星理財】《IT狗》緊跟潮流加入NFT劇情　Ian馬騮NFT曾升值100倍
【疫境自強】林盛斌疫下收入減積極開源　Bob撐年輕團隊創業搞NFT
11:03 2022/02/24
【疫境自強】林盛斌疫下收入減積極開源　Bob撐年輕團隊創業搞NFT
歌手 草間彌生 NFT Mirror 陳卓賢 陳冠希 文娛藝術

最高瀏覽

【外貌之謎】陳凱琳曬可愛齊蔭童年照　媽媽親解子女似混血兒原因︰細個好白淨
13:24 2022/03/08
【外貌之謎】陳凱琳曬可愛齊蔭童年照　媽媽親解子女似混血兒原因︰細個好白淨
【隔離生活】港男強檢呈陽性被送青衣隔離　直擊方艙醫院內部禁煙酒無WIFI
12:09 2022/03/08
【隔離生活】港男強檢呈陽性被送青衣隔離　直擊方艙醫院內部禁煙酒無WIFI
【死亡個案】4人家中當場證實死亡　年齡介乎32至85歲
16:49 2022/03/08
【死亡個案】4人家中當場證實死亡　年齡介乎32至85歲