【封區檢測】元朗嘉湖山莊賞湖居第一、二座揭75宗初步陽性　逾6%住戶中招【不斷更新】

▲ 美孚新村第三期遭圍封強檢。（陳國峰攝）

本港第五波疫情嚴峻，確診數字連日逾萬宗，政府近日將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測，相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。

【12:53】元朗嘉湖山莊賞湖居第一座及第二座約6.22%住戶中招

港府昨日（8日）下午5時起，圍封元朗嘉湖山莊賞湖居第一座及第二座，上述地點內的人士須留在其處所並接受強制檢測。有關行動今日（9日）中午約12時完成。其間，約1205人接受檢測，當中發現75宗初步陽性檢測個案和20宗檢測結果為不確定的個案。



此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約560戶，當中92戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

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責任編輯：TOPick港聞組