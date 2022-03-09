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【封區檢測】葵涌石籬（一）邨石寧樓污水檢測陽性　下午2時起圍封強檢　【不斷更新】

社會 14:06 2022/03/09

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美孚新村第三期遭圍封強檢。（陳國峰攝）

本港第五波疫情嚴峻，確診數字連日逾萬宗，政府近日將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測，相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。

【14:00】

政府下午2時起圍封葵涌石籬（一）邨石寧樓強檢，目標是在明日約中午12時完成行動，會視乎檢測結果，行動或會延長。

政府指，大廈排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，決定就相關區域作出限制與檢測宣告。

【14:00】

政府今午12時完成對荔枝角美孚新邨第三期百老匯街80至82號及84至86號的圍封強檢，期間有704人接受檢測，揪出52宗初步陽性個案。政府亦派員到訪約240戶，當中27戶在過程中沒人應門，會採取措施跟進。

【13:13】觀塘順天邨天榮樓約22.03%住戶中招

政府昨日（8日）下午6時起圍封觀塘順天邨天榮樓，上述地點的人士須留在其處所並接受強制檢測。有關行動今日（9日）約下午1時完成，期間共有約740人接受了檢測，當中共發現163宗初步陽性檢測個案和11宗檢測結果不確定個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約350戶，當中24戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【12:53】元朗嘉湖山莊賞湖居第一座及第二座約6.22%住戶中招

港府昨日（8日）下午5時起，圍封元朗嘉湖山莊賞湖居第一座及第二座，上述地點內的人士須留在其處所並接受強制檢測。有關行動今日（9日）中午約12時完成。其間，約1205人接受檢測，當中發現75宗初步陽性檢測個案和20宗檢測結果為不確定的個案。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約560戶，當中92戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：TOPick港聞組

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