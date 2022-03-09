【疫境送暖】銀杏館設飯盒機派熱飯為幫基層不敢病　抑鬱症婆婆慶幸疫下有飯吃

▲ 銀杏館職員為幫基層不敢生病，近日增設飯盒機派熱飯，確保服務在疫情下不受影響。

疫情持續兩年多，各行各業受影響，基層市民三餐溫飽也更難維持。本港社企「銀杏館」在疫情下堅持派免費飯給有需要人士，包括基層長者及露宿者。近日他們更添置自動出飯機，盼既能幫助基層，亦盡可能減低取飯者受感染風險。在此非常時期，有長者慨嘆處處關門，但仍有地方能取飯。

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長者憂處處關門無飯吃 職員疫情期間不敢病

銀杏館近日在其facebook專頁分享派飯經歷。職員憶述，一名75歲、患抑鬱症的梁婆婆（化名）兩年多前，雖然行動不便，但因為想省下$2車費，故徒步由大角咀走到銀杏館油麻地分店取飯。當時正值疫症爆發，幾乎所有機構都停止運作，梁婆婆十分無助，發現仍有社企開門時，她一邊登記，一邊眼泛淚光說：

處處都閂咗門，好彩你哋呢度仲開⋯⋯

近日，梁婆婆再來取飯說：「我好驚你哋會閂門，我每次嚟之前都好驚你哋會閂門！」銀杏館職員表示，眼見不少取飯者也與梁婆婆有相同經歷，為幫助社會上這一群人，他們說：「我們至今都不敢生病」。

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確保派飯服務不受影響 增設自動出飯盒機

鑑於現時確診者眾多，若有天員工確診時，或是政府欲減少人群聚集，他們將不能親身派飯。為確保取飯者可照常取得飯盒，昨日（8日）銀杏館油麻地店「耆樂食堂」增設一部自動出飯盒機。廚師們只要將飯盒預先放在機內，已登記人士就可自取，毋須與人接觸，減低疾病傳播風險。

這部機可熱可冷，我們夢想著：早段派熱飯，晚段可派冷凍餸包，還可以派靚湯，還可以派防疫物品，還有很多很多……可以給不同需求的弱勢社群享用；想起都開心，真是太好了！

然而，他們仍期盼情況好轉時，能親手派飯：

我們不喜歡社交距離，特別對長者，期待這一天不是遙遙無期。

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責任編輯：羅嘉欣