【第五波疫情】食環署工人快速測試呈陽性　九龍區小販及街市組繳費處下午3時恢復服務【不斷更新】

▲ 各政府部門或其轄下管理設施再有職員確診或初步確診。（資料圖片）

新冠疫情嚴峻，各政府部門或其轄下管理設施今日（9日）再有職員確診或初步確診。

【12:08】

食環署發言人今日（9日）表示，該署一名工人進行新冠病毒快速抗原測試，結果為陽性。該名員工在食環署位於欽州街西87號食物環境衞生署南昌辦事處暨車房三樓的辦事處上班，最後上班日期為3月8日，工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。



食環署位於該址的九龍區小販及街市組繳費處已經暫時關閉，並預計於清潔消毒完成後，於今日下午3時恢復正常服務。

【09:45】

香港郵政今日（9日）表示，由於有郵務人員確診新冠肺炎，尖沙咀郵政局和元朗郵政局今日關閉。機利士路郵政局，興發街郵政局和小西灣郵政局需關閉至三月十日。



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責任編輯：TOPick港聞組