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【第五波疫情】西醫工會指有私家醫生不收發燒病人　憂診所防疫設備及地方不足感染風險高

社會 10:29 2022/03/09

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西醫工會指，有私家醫生不收發燒病人。（資料圖片）

本港第五波疫情持續，香港西醫工會會長梁漢輝今日（9日）表示，近日有個別私家診所不接受發燒、有傷風咳嗽、肚屙等病人求診。他指出，私家診所地方較小，憂慮病人之間交叉感染，而部分診所亦沒有足夠防護設備。

梁漢輝今早於一個電台節目中表示，工會沒有備存暫停為相關病人診症的診所數字，但相信為數不多。他說，部分私家醫生反映自己年紀較大，擔心萬一感染會有高風險；而私家診所的地方不大，如果多人會有高交叉感染風險。而他所屬的醫療集團，旗下已有6至7名醫生、10多名護士染疫，有診所因此須停診。

梁漢輝說，部分醫生改為以電話或視像診症，再速遞送藥予病人。他又提到，近日不少市民到診所配藥，有醫生反映目前無法訂購止痛藥、止痛藥水。

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

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記者：黃悅晴

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