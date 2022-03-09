【時尚靚媽】陳法拉露纖腰出席巴黎時裝展　跳出大台勇闖荷里活成國際明星

▲ 陳法拉產後成功修身首露小蠻腰，細數跳出大台勇闖荷里活奮鬥之路。

剛踏入40歲的陳法拉近年的生活和工作重心都在歐美等地，近日法拉獲邀出席巴黎時裝展，去年榮升做新手媽媽的她已成功修身，在活動上露出小蠻腰狀態大勇。這位昔日大台當家花旦，靠著自己的努力不懈，至今在荷里活成功佔上一席位。

近年淡出香港娛樂圈的陳法拉，去年因參演Marvel的電影《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）打入荷里活。

完成電影宣傳後，休息了一段時間的法拉，近日獲邀現身巴黎，出席於當地舉行的時裝展。

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成績優異取獎學金

上月底剛踏入40歲的她保養得宜，自從去年宣佈誕下女兒「小米妮」後，努力修身回復完美身材。昨晚法拉更換上貼身露腰針織套裙，成為她產後的「第一露」，見她狀態大勇，小蠻腰非常搶眼，令人眼前一亮。

參加選美而入行的法拉，由昔日大台當家花旦，走到今時今日接拍國際級電影、在演員們夢想到達的荷里活佔一席位，全靠她一手一腳的努力奮鬥。

陳法拉在四川成都出生，14歲隨家人移民美國的她在求學時期已非常勤力，更是名學霸，以全校前十名成績高中畢業，憑優異成績入讀名校艾文理大學（Emory University），期間獲得獎學金。

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受大台力捧

在大學期間，法拉曾多次參加選美比賽，包括於2002年全美亞裔小姐中獲得冠軍、2003年全美華埠小姐獲得亞軍，以及2004年紐約華裔小姐冠軍。因此，她代表紐約前往香港參加2005年的國際中華小姐競選，結果僅次於溫哥華代表李亞男奪得亞軍。競選後，法拉順利成章簽約TVB，入娛樂圈成為藝人。

最初，因為法拉能講流利的普通話而被安排擔任TVB8的節目主持，一年後開始獲安排參演電視劇。其首部作品為《法證先鋒》，後來演有處境劇《同事三分親》等，憑《溏心風暴》飾演欣欣而開始「入屋」，同年更憑此劇與《師奶兵團》及《舞動全城》入圍該年萬千星輝飛躍進步女藝員最後五強。

後來，法拉參演過多部出色的劇集，例如《潛行狙擊》、《衝上雲霄II》、《法外風雲》等，亦簽約唱片公司成為歌手，曾演唱電視劇主題曲。另一方面亦有批評法拉的演技不佳，她亦虛心受教，聽從意見慢慢改善。

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▲ （instagram圖片）

打入荷里活

在2013年，法拉到美國進修演藝1個月，不過短期演藝進修未能滿足法拉求進步之心，在TVB已是當家花旦的她，在主演《法外風雲》後毅然離開舒適圈，在2015年考入美國知名學府紐約茱莉亞學院（Juilliard School），修讀為期4年戲劇碩士課程。

法拉曾在訪問中表示：「學習，是一個無止境的過程，我也不知道未來怎樣，我只知道，只要享受自己選擇的生活，任何一個地方都是我的舞台。」

在2018年，法拉在茱莉亞學院碩士畢業，更成為該校的首位華人碩士畢業生。

此後，法拉開始進軍荷里活，早前於HBO劇集《The Undoing》與奧斯卡影后妮歌潔曼（Nicole Kidman）同場演出，及後再被選上於《尚氣與十環幫傳奇》飾演男主角的母親、梁朝偉的太太。在《尚氣》中法拉更有武打場面，角色甚有發揮和影響，是個非常重要的演出。

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組織幸福家庭

至於在感情路上，雖然法拉曾歷失婚，與薛世恆的6年低調婚姻於2013年結束，但她沒因此對愛情失信心。

於2019年，她與相戀3年多的法籍男友Emmanuel Straschnov在巴黎浪漫完婚，並於去年情人節宣布誕下女兒「小米妮」，組成幸福的三口之家。