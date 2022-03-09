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【940920】余子明年初曾中風致左邊身暫癱瘓　子明叔積極治病長子代玩IG

娛樂 12:01 2022/03/09

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ViuTV劇《940920》本周首播，「秋叔」余子明曾因中風致左邊身暫癱瘓，現在家休養中。

ViuTV劇《940920》本周首播，首拍ViuTV劇的資深演員余子明成為焦點之一，子明叔今次飾演林楚凝（蔡思韵飾）爺爺秋叔，令觀眾很期待這段爺孫情。

現年78歲的余子明於今年一月曾因缺血性中風入院，導致左邊身暫癱瘓，子明叔留院10天後便回家休養，並獲大量網民為他打氣。

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今年一月，子明叔在家中突然跌倒，家人將他送院治理後證實他患缺血性中風。

子明叔暫時需要坐輪椅行動，並由家人照顧，正步入康復階段的他病情有好轉，能自行刷牙、洗臉及進食等。

積極治病的子明叔努力做運動、物理治療及針灸，又觀賞有份演出的《940920》，精神不錯。

【940920】一文回顧《二月廿九》重要時刻尋線索　蔡思韵穿越揭劉俊謙家庭秘密

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子明叔去年曾接受TOPick訪問，大讚《940920》劇組很好，「所有演員和工作人員都很好，拍攝時間的控制、場口等準備功夫都做得很好。今次合作得很好，真的很開心！」

他於《940920》飾演患有失智症的秋叔，並大讚劇中的女兒谷祖琳和孫女蔡思韵，「跟她們合作Very Good，她們都很勤力，一埋位便Ok。」

（IG圖片）

子明叔現處於休養階段，長子Elvin按照劇組要求代為經營IG，跟大家分享花絮照片。

不少網民到子明叔的IG留言為他打氣：「子明哥，祝你早日康復，精神飽滿，為你打氣！」、「子明叔，大家都喜歡睇您做戲。」、「子明叔做戲好好睇，快啲好返，以前咁辛苦都捱得過，今次都一定得，期待你做更多好戲。」、「好好食飯，自己郁多啲呀，明叔，等睇你繼續拍戲，發揮你啲演技。」

（《經濟日報》圖片庫）

《940920》監製兼導演羅嘉駿昨晚（3月9日）於直播中說：「新聞出了，劇組亦得悉子明叔患病的消息，不過還是留代他自行交代。待疫情好轉後，我們也打算去探望子明叔，希望他早日康復。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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