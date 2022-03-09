【第五波疫情】至今接逾13,900宗快測陽性者求助　消防處指現時仍可應付有關需求

▲ 青衣社區隔離措施。（資料圖片）

消防處早前推出網上平台供快測陽性者聯絡，以便安排送入社區隔離設施， 消防處助理處長黃鎮業今日（9日）說， 截至今早，有關平台已收到逾13,900宗求助個案，當中8,000多宗個案，未能向消防處提供所須資料，包括何時進行檢測、或沒有回覆訊息，未能即時跟進。

黃鎮業今早接受電台訪問時表示，目前有逾60人專責聯絡透過網上平台聯絡當局的個案，由非前綫單位抽調出來，現時仍可應付有關需求，早兩天求助的市民暫時都已有職員接觸。他指出，8成市民均透過WhatsApp聯絡他們，惟部分人士在當局聯絡他們時， 未能提供何時檢測、或沒有回覆訊息，打電話時無人接聽；如果市民交齊所有資料，同事聯絡他們時會核實情況、核對個人資料，了解其病況，是否可以自行行動、有自理能力等。

黃鎮業又說，消防處會視乎每個個案本身的情況、檢測呈陽性時間、社區設施的飽和情況，再進行分配， 並以短訊通知患者。

他又提到，消防處目前有約12%人員確診或快測呈陽性，7%屬密切接觸者，近兩成人因而影響上班，會靈活調配資源。

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記者：黃悅晴