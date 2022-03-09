【第五波疫情】何栢良指現階段並無迫切性進行全民檢測　強調疫苗接種是重中之重

▲ 港大感染及傳染病中心總監何栢良。（資料圖片）

本港昨增28,475宗核酸檢測確診個案，另快速測試呈報平台亦接獲14,715宗有效呈報，惟只有2,018宗完成呈報，故昨核酸確診及完成快測呈報共30,493宗。港大感染及傳染病中心總監何栢良今早（9日）接受電台訪問時指，現階段並無迫切性進行全民強制檢測，若果要推行應考慮清楚時機及方法，而檢測方法也應以抗原測試為主。

他表示，疫苗接種是重中之重，尤是在70歲以上有約50萬人未完成兩劑疫苗，冀港府有的完成時間表。而在院舍方面，政府計劃兩周內為院友接種疫苗，他表示院舍屬重災區，認為現時的接種時間不理想，期望私家醫院 可以積極一點，包括 組織疫苗接種隊，協助院舍長者接種疫苗；另期望港府應說明院舍是否包括殘疾院舍及兒童院舍，因兩個地方均屬高危地方，如要在短時間內減低重症及死亡應為他們接種復必泰疫苗。

他引述醫學研究指，70歲以上接種復必泰疫苗在短時間內會持續有效，而接種兩劑科興疫苗預防死亡及重症來得很慢。他又說，英國及新加坡的數據顯示，打兩針復必泰對感染Omicron後出現重症的風險及死亡率大大減低；另有醫學研究顯示，40歲以上的中年人縮短三劑科興疫苗的接種間距後，會減少約一半體內的中和抗體，認為是否有需要進一步縮短科興疫苗的接種間距。

至於近日確診個案有所回落，被問到疫情是否已經到頂，他表示目前快速測試數據未到位，難以判斷疫情是否到頂，需要觀察深喉唾液、急症室及醫管局住院病人篩查等的檢測陽性比例，暫時未見有回落趨勢，沒有基礎決定本港疫情已經到頂。



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責任編輯：郭詩詩