【家族榮耀】揭馬家豪宅不在香港　 佔地逾2萬呎月租僅5萬多人民幣

▲ 《家族榮耀》馬家豪宅起底。

TVB熱播中的劇集《家族榮耀》自播出後引起關注，除演員劇情吸引外，當中馬家大宅同樣成為亮點。不少網民指今次《家族榮耀》的馬家大宅很有驚喜，皆因不再是TVB舊有慣用的豪宅，感覺變得更有氣勢也有新鮮感。

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豪宅位置

《家族榮耀》故事背景是香港，但原來劇中這座4層高的馬家豪宅，是位於深圳鹽田區大梅沙的「東部華僑城天麓」別墅區。

這區別墅被列為「深圳十大別墅區」之一，並曾連續兩年入選「中國十大豪宅」，佔地逾2萬呎，但月租只需要5萬多人民幣，相對香港獨立洋房可算十分抵住。

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地區偏遠

「馬家豪宅」有4層高，擁有10房6廳，除無敵靚景、私人泳池、千呎花園外，飯廳更大到連上菜都要用餐車，十分有氣勢，難怪令演員更顯氣派。

但有優點也有缺點，在此可以享受寧靜開揚的生活環境，但同時因此地區偏遠，有指由於配套設施不足和的交通問題等，令該區入住率偏低，一直乏人問津。

據知有業主曾在朋友圈發文指自己以3600萬人民幣，買入該區6層的獨棟別墅，持貨7年後以2600元人民幣賣出，加上貸款利息及雜項，蝕近2千萬元民幣。

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