【自私播毒】美孚住客亂掉垃圾惹曱甴老鼠　鄰居寫紙提醒依然懶理

▲ 美孚住客亂掉垃圾惹曱甴老鼠，鄰居寫紙提醒依然懶理。

第五波疫情持續，人人自危，市民都做好衛生防疫措施。不過，近日有美孚街坊發文控訴，指新搬來的住客經常亂掉垃圾，屢次將垃圾棄於垃圾房外，產生臭味，恐惹來曱甴、老鼠，批評對方自私，影響公眾衛生。

樓主日前於Facebook群組「Mei Foo 美孚」發文，指新搬來的鄰居沒有妥善處理垃圾，多次將垃圾棄於垃圾房門口，雖然已寫告示提醒，但對方依然懶理，又指當日早上垃圾房正在清潔，對方一早就將垃圾放於門外。

現在已聞到臭味，到明天後樓梯相信已有了不少細菌，吸引了不少老鼠甴曱，況且現在疫情肆虐，原來真係有咁多人好自私鬼。

▲ （Facebook群組「Mei Foo 美孚」圖片）

樓主直斥鄰居行為欠缺公德心，擔心會有播毒風險，「現在疫情，好多住低層的都選擇行樓梯，咁仲危險，要聞埋帶菌的臭味」。

樓主又留言補充，指垃圾房沒有上鎖，「一推，或用腳小踢便開」，又表示「清潔姨姨做得很乾淨真的冇乜味，反為他們自己把垃圾房門口攪到污糟躐塌及臭氣熏天」。

帖文引起網民熱議，不少紛紛留言批評該名住客的行為缺德，「好多啲咁嘅人，你鬧佢都冇用，可能佢會變本加厲」、「搬去佢門口」、「我個嗰早排都係咁，好易惹到老鼠㗎嘛，我頂唔順直情幫佢掉埋，都唔明係咪推一推個垃圾房門都難為佢哋」。

最新影片：

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。 立即下載︰bit.ly/34FTtW9

責任編輯：羅嘉欣