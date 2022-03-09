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【著數優惠】太古城中心聯乘23名牌攻購物時裝周　限時6折搶購時裝電子現金券【內附連結】

休閒消費 12:19 2022/03/09

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熱門 1萬消費券 快速檢測 家族榮耀 抗疫資訊通 940920 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

商場與場內23個精選國際時裝品牌聯乘合作。（商戶提供）

太古城中心特意為大家推廣時裝Pre-payment概念，率先帶領各位時裝達人走進屬於你的2022春夏未來衣櫃！太古城中心將於即日起至３月29日，與場內23個精選國際時裝品牌聯乘合作，推出太古城中心「春日潮賞」購物時裝週。

商戶將於網上限時及限量發放六折時裝電子現金券，讓您只需安坐家中看準搶購時機，彈指登入SHOPPING+網上平台，便可在疫情下預購專屬你的時裝購物旅程，輕鬆搜購春夏心儀單品。

是次「春日潮賞」購物時裝週，讓顧客可於SHOPPING+網上平台以六折優惠，購買面值HK$300及 HK$500的精選時裝品牌電子現金券，參與時裝品牌多達23個，現金券將不設最低消費限額，更可與品牌推廣優惠同時使用，顧客實際可享的折上折優惠遠超於六折！

只需安坐家中，登入SHOPPING+網上平台，便可在疫情下預購專屬的時裝單品。（商戶提供）

電子現金券分三輪驚喜限時開售，使用期有效至2022年5月31日，讓你先享太古城中心獨家時裝折扣優惠，在疫情緩和之際重拾暫被遺忘的Shopping快感！

緊記於3月9日中午12時登入太古城中心SHOPPING+網上平台，限時搶購六折精選時裝品牌電子現金券，制定你的專屬2022年春夏時裝Pre-payment攻略！電子現金券數量有限，售完即止，詳情請參閱條款及細則。

太古城中心「春日潮賞」購物時裝週

日期：3月9日至29日
第一輪開售日期及時間：3月9日中午12時起
第二輪開售日期及時間：3月16日中午12時起
第三輪開售日期及時間：3月23日中午12時起
登入網址

記者：王嵐

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