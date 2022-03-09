【烏克蘭戰爭】IG發慘死兒童照片曝俄軍暴行　烏國第一夫人：還要死多少孩子？

▲ 烏克蘭第一夫人IG發慘死兒童照，希望俄國人民知道政府的暴行。

俄羅斯入侵烏克蘭令逾百萬計民眾流離失所，甚至有大批幼童在戰火下喪命。烏克蘭第一夫人奧萊娜（Olena Zelenska）日前在社交平台上載多張遭俄羅斯殺害的幼童照片，並留言「他們連長大的機會都沒有，還要死多少孩子，才能說服俄軍停止射擊？」

奧萊娜在Instagram上一連發出5張遭俄羅斯軍隊入侵下喪命的幼童照片，當中年紀最大的14歲、最小的只有18個月大。據早前報道，連日受到空襲的烏克蘭南部城市馬里烏波爾（Mariupol），一名18個月大男童基里爾（Kirill）頭部被炮彈碎片擊中，被送到醫院時，心跳已經停頓。醫生立刻為他戴上氧氣面罩，做心外壓，又用心臟去顫器搶救，但最終仍然無法將他年幼的生命救回。

▲ 烏克蘭第一夫人在IG上載多張在戰爭中慘死的兒童照片。（IG圖片）

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最少38名兒童死亡

奧萊娜表示，她要向全世界所有公正的媒體發出請求，希望他們講出可怕的事——俄羅斯侵略者正在殺害烏克蘭兒童。

把這事告訴俄羅斯的母親們，讓她們知道她們的兒子究竟在烏克蘭做甚麼。

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她還在帖文中稱，把這些照片給俄羅斯的婦女看，她們的丈夫、兄弟、同胞正在殺害烏克蘭兒童，「讓她們知道，她們對每一個烏克蘭兒童的死亡都有責任，因為她們默許這些罪行發生。」

官方估計，最少有38名兒童在戰爭中死亡。奧萊娜續指，這個數字可能正在增加，因為城市正遭到炮擊。而且烏克蘭正在發生的，並非普京所聲稱的「特殊軍事行動」，而是一場全面戰爭，她呼籲北約在烏克蘭上空設立禁飛區，拯救烏克蘭的孩子。

當俄羅斯說他們的軍隊沒有傷害平民時，讓他們看看這些照片！讓他們看看這些孩子的面孔，他們連長大的機會都沒有。還要死多少孩子，才能說服俄軍停止炮火，容許人道走廊開通？

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責任編輯︰王明芳