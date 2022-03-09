【鼻敏感】藥劑師分析舒緩鼻敏感藥物成份 建議鹽水洗鼻天然方法無副作用

▲ 藥劑師提出藥物以外舒緩傷風感冒/鼻敏感方法。

疫情嚴峻，不少市民到藥房搶購平安藥，首選是退燒藥，其次為傷風感冒藥。傷風感冒藥的主要成分是有效止鼻水的抗組織胺，及可舒緩鼻塞的鼻腔血管收縮劑，這兩種成分皆可減輕鼻敏感徵狀。

抗組織胺可以分為第一代及第二代。常見的第一代抗組織胺有Chlorpheniramine 和Dexchlorpheniramine。因為當中成分容易使人昏昏欲睡，所以於日間服食可能會影響上課或工作表現，其他副作用包括口乾、小便困難、便秘等，每日需服用3至4次；第二代抗組織胺有Loratadine、Levocetirizine、Fexofenadine等，相比第一代，第二代通常不會產生睡意，亦沒有附帶其他特別副作用，而且服用方法較方便，只需每日一次。

鼻腔血管收縮劑用於舒緩鼻塞，成分例子有Phenylephrine和Pseudoephedrine，不建議連續使用超過7天，否則會出現反彈式鼻充血的副作用，令鼻塞問題更嚴重。另外，患有高血壓、甲狀腺亢奮或青光眼的病人亦需慎用此成分。

如果希望使用較天然的方法減輕傷風感冒或鼻敏感的徵狀，可用鹽水洗鼻。鹽水洗鼻產品不含任何藥性，只含鹽分及多種礦物鹽，可有效沖洗鼻腔內的分泌物及致敏原，並保持鼻腔黏膜濕潤。

市面上有不同的鹽水洗鼻產品，一般產品濃度調校至0.9%，與人體鼻腔細胞內的鹽分濃度相同，以減少對鼻腔黏膜的刺激。處於鼻敏感或傷風感冒期間的鼻黏膜容易腫脹，這時可以使用高滲 (Hypertonic) 鹽水洗鼻，令腫脹的鼻黏膜消腫，以改善鼻塞的情況。家長如果想為嬰幼兒清潔鼻腔內的分泌物，則可選擇專為嬰幼兒設計的潔鼻噴霧，因為此類噴嘴經特別設計，所噴出的噴霧壓力較低，不會刺激到幼兒幼嫩的鼻黏膜。

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