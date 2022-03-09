【快速檢測】消委會接獲48宗相關投訴涉款近5萬　有投訴人花逾6千元使用期僅4個月

▲ 消委會接獲48宗相關投訴涉款近5萬，有投訴人花逾6千元使用期僅4個月。（消委會提供）

本地疫情嚴峻，家家戶戶都搶購快速檢測包「看門口」。消委會已接獲48宗相關投訴，涉及總金額48,937元，涉及銷售手法及使用限期等爭議，最多涉及延誤送貨，達19宗；有投訴人花逾6千元訂購4盒快測包，收貨後可使用的日子卻不足4個月。

消委會呼籲市民保持理性，不要盲目購貨，須留意產品是否獲港府認證，也要留意使用期限，以免購入過期試劑，或購買過量而造成浪費。

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由2022年1月14日至3月8日快速抗原測試（RAT）包之投訴統計：

銷售手法 6 延誤送貨 19 價格爭議 1 貨品質素 13 使用期限 4 錯誤型號 1 更改/終止合約 2 懷疑假貨 2 總計 48

消委會指，除6宗個案己解決外，其餘仍在跟進中。每包售價介乎18元至120元不等，投訴個案中13宗涉及測試包認證問題，認證組纖所涉及地區包括歐盟、日本、新加坡、英國、德國等，產品來源地包括中國内地、日本、新加坡、韓國、英國、澳洲、香港等。

關於貨品質素投訴方面，有消費者於今年2月15日在零售店購買1盒快速測試包，售價88元，他按指示使用後測試結果完全沒有任何顯示懷疑該測試包毫無檢測功能。另一名投訴人於2月22日在零售店購買了盒快速測試包，共15套，售價585元，其後發現包裝盒只有到期日，但沒有生產日期，故向零售店查詢，獲覆生產日期為2021年1月 ，消費者指當時尚未出現Omicron及Delta變種病毒，質疑其檢測效用。

至於涉及使用期限的投訴，消費者於今年1月10日在連鎖零售店之網店訂購4盒

快速測試包，共80套，售價6,500元，收貨後發現有效期只有1年，同年5月4日到期，可使用的日子不足4個月。另有消費者於2月21日在零售店購買2盒快速測試包，共4套，售價480元；其後發現有效期只有一年半，2022年7月到期，認為測試包不便宜，但使用期過短。

消委會提醒市民須留意產品是否獲港府等官方機構認證，也要留意使用期限，以免購入過期試劑，或購買過量而造成浪費。

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責任編輯：陳麗娜