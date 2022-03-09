【明星理財】香港消費高英國一半應使則使　港姐謝嘉怡「慳妹」上身4招理財儲錢

▲ 謝嘉怡理財有法，就算TVB人工低，仍然可以生活。

2020香港小姐冠軍謝嘉怡未當選前，在英國擔任手術室護士，當時人工已經有2.6萬港元，還可以OT賺取加班費，而供樓及供車每月開銷只需要6000港元。但謝嘉怡來港後，見香港消費高，謝嘉怡「慳妹」上身4招理財儲錢。

最新影片推介:

謝嘉怡更被投資者及理財教育委員會（投委會）看中，獲邀擔任「香港理財月2022」的大使，日前廣告播出，今年大會口號「理財要實力，自己先增值」，她就分享了4招理財及投資心得，供大家參考。



第1招：應使則使每月儲蓄4分1收入

謝嘉怡本身是慳妹一名，理財第一步靠儲蓄，她自11歲便於父親經營的中餐廳做兼職賺錢，利用自己的勞力換取金錢，然後將至少四分之一的收入儲蓄起來，現時每逢月初，她會先扣起日常必需消費和飲食費用，每月養成儲蓄集慣，不會做月光族。



第2招：投資前先做好功課

謝嘉怡去年斥資百萬投資健康食品初創企業，在英國曾擔任護士的她，認為健康生活是不可或缺，相信會更多人注重健康及推崇環保的飲食概念，所以她看她醫療保健行業前景：

投資前，我會先了解公司的背景、業務和理念，評估其市場發展潛力，同時亦會參考家人的意見。



對於近來興起的新興投資產品，例如非同質化代幣（NFT）和虛擬貨幣，她直言未有深入了解，所以未有投資，更透露父親早前因投資虛擬貨幣而損手離場：

我父親之前聽取朋友意見投資虛擬貨幣，但最後因未有充分了解相關產品而導致蝕錢離場。因此我會以此為鑑，投資前絕對會先做好功課！

第3招：自我增值了解投資方向

謝嘉怡認為投資亦可創造長期價值，成為推動社會改變的力量，如她非常留意綠色和可持續發展相關的投資，希望可以在環保保育方面作出貢獻，不過要先自我增值，並多了解可持續投資概念。

第4招：設定短期長期計劃

謝嘉怡認為香港有很多投資機會，年輕人可以從小額投資開始，循序漸進，再慢慢累積投資經驗，並要設定短期及長期計劃，短期以儲蓄為主，將金錢花費在能讓自己增值的地方，長期要更深入了解香港投資市場和各類型投資產品，並留意各種市場機遇及市況，例如新興投資產品，再作出合適的投資決定。



▼ 點擊圖片放大 +8 +7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯:陳麗薇