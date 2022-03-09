【孕婦確診】染疫孕媽媽醫院生仔不能聞笑氣　產後12日檢測呈陽未能接BB

▲ 一名染疫孕婦在網上詳細分享醫院生仔經歷，勉勵其他確診孕媽媽。

本港第五波疫情嚴峻，確診數字高企，當中有孕婦確診，有媽媽正值預產期時染疫，趕往醫院產子及治療，現時產後的她居家隔離，待全家確診者檢測呈陰就可接新生嬰兒回家。該港媽在網上詳細分享入院經歷，藉此鼓勵其他確診的孕媽媽，並感謝醫護照顧。

染疫孕媽分享醫院生仔記

該名媽媽昨日（8日）在facebook群組「肺炎媽媽自救寶寶區」發帖，撰寫了很長篇幅有關她確診生B的經歷，剛踏入預產期那天知道確診，當時很慌張不知如何是好，最驚BB有事，感到無助，可幸順產生BB，BB亦沒受感染。

回想，當她發現自己染疫致電去醫院留言，很快就有專科門診姑娘回電，提議她先去急症室等安排，很快分流到事主，當時她發燒38多度，醫生直接安排她入院待產，先安排她去單人隔離病房，住兩晚再被分派到雙人隔離病房，住一晚後再轉去一間5人高壓病房。

入面全部都係待產或產後媽媽，喺醫院先知其實真係有好多大肚媽媽確診。

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懷孕港媽當時病徵是發燒、咳及鼻塞，醫生開了可讓孕婦服食的退燒藥予她，事主食了幾次就退燒，期間在病房定時量體溫血壓和抽血。她大讚醫護：

無論係內科醫生姑娘定係婦產科醫生姑娘，都會keep住留意我嘅情況，佢哋都好好，就算有時唔係當面嚟搵我，都會打電話問我情況，甚至連我嘅心情都會關心埋。

不能使用瑜珈波和聞笑氣

由於事主是確診者，所以不能使用醫院瑜珈波、聽音樂減壓、聞笑氣等，加上丈夫不可陪產，事主為母則強不亂想，改以靠禱告。等了數天BB順產出世，接著媽媽需與BB分開長時間。

望完一眼就要同佢分開，因為醫護甚至我自己都好驚會傳染到俾BB，感恩地BB出世check過冇受我感染，相反姑娘都安慰我話BB依家仲有埋我嘅抗體添。

12日後才轉陰性

港媽提及BB出世被安排在兒科病房瞓箱隔離觀察7日，7日後就可以睡回正常床，如果屋企環境許可，BB又正常，其實可以接出院。她在產子7天後檢測仍是陽性，直12日後才轉陰性，

我都冇問可唔可以去探BB，我角度都寧願遲啲先見，因為都想確保自己病毒量唔高先接觸佢。

醫生告知她產後媽媽一般抵抗力差了，所以陽性變陰性需較長時間，她就12日才完全變回陰性。另外，由於全家人確診了，醫院待事主一家康復才安排BB出院接回家。她多次在帖文感謝醫護：

姑娘即使好忙都每日有一個電話講俾我聽BB近況，有時仲會send到BB嘅相俾我睇，我真係好感激每一位醫護人員嘅付出。

勉勵確診孕媽媽

當時她曾經擔心要轉去亞博隔離，可幸政府隨後公佈只要醫生臨床經驗覺得病人可出院，就不用看CT值，她就改以居家隔離兼坐月，而確診的2歲3個月大兒子亦可出院回家隔離。

想同確診咗嘅孕婦、有小朋友確診咗嘅媽媽講，你們並不孤單。

網民大讚為母則強

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責任編輯︰王明芳