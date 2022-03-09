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【第五波疫情】無意剝奪學生學習機會　希望復活節假期後可戰勝疫情恢復面授課堂

政治 12:09 2022/03/09

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特首林鄭月娥。（資料圖片）

特首林鄭月娥指，無意剝奪學生學習機會，希望復活節4月20日後可以戰勝疫情，讓學生恢復面授課堂。

教育局2月公布，提出調動學校的上學日，將暑假提前至3至4月，讓學生及教職員可以暫避疫情。林鄭今日被問及學校關閉，是否沒有作用？港府抗疫同時，高度重視學生的利益，無意剝奪學生學習機會，學校仍有暑假，只是提早於3月17日起開始放，希望復活節假期、4月20日後可以戰勝疫情，可以讓學生恢復面授課堂。教育局早前已調動了學校的日程，國際學校則比較特別仍在繼續課程。

教育局早前指，復活節假期之後，疫情若有望緩和，學校亦會有更大機會恢復面授課堂，有利於學生學習。有關調動亦可讓師生更容易配合全城抗疫及全民強檢工作，並騰出合適的校舍作抗疫用途，包括檢測中心。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：陳葆琳、伍瑋瑋

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