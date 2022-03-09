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【齊心抗疫】After Class後援會捐抗疫物資予基層　姜濤粉絲助毛孩神徒捐8千檢測包

娛樂 12:57 2022/03/09

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After Clad跟鏡仔後援會齊齊捐贈物資助基層。

第五波疫情嚴重，抗疫物資對基層市民來說十分重要，受到偶像們的善心影響，一眾鏡粉和女團After Class的粉絲分別捐助物資助基層。

當中一眾神徒捐出8千套快速檢測包予3間慈善機構，另外女團After Class的後援會亦向基層送暖，當中姚焯菲粉絲團捐出1千套快速檢測包和抗疫包予有需要人士。

【MIRROR成員】姜濤撰文向醫護致敬　衷心表示：感謝你們的守護

最新影片推介：Jeremy專訪

MIRROR幫助毛孩

MIRROR成員盧瀚霆的國際後援會早前於IG公佈，捐出8,000套快速抗原測試套裝予3間慈善機構，以減輕和紓緩長者、弱勢社群及基層人士在疫情下的經濟壓力，受惠機構包括庭恩兒童中心 、無家者同行及伸手助人協會。

至於MIRROR人氣王姜濤於IG分享一張「窮途末路」的圖片，幫忙流浪毛孩組織「毛守救援」作出呼籲，因組識曾於社交平台透露資金嚴重不足，希望大眾捐款助解困。

而姜濤香港後援會為響應偶像善心，於IG呼籲會捐出5萬予「毛守救援」，當中寫道：「致毛孩們：始終相信惡夢會過 健康與和平，FC響應姜濤的善心，向毛守捐款五萬，小小心意，同時呼籲有能力的糖們捐款支持 ，愛接愛人連人絕對可以一拼！」

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歌迷為醫護打氣

其他鏡仔的後援會，包括AK、李駿傑（Jeremy）和陳卓賢（Ian）的粉絲也作出幫忙，AK和陳卓賢的粉絲舉行情人節口罩套籌款活動，行動共籌得10689元，他們以偶像名義捐給「毛守救援」和「阿棍屋」。而Jeremy 的後援會也捐出22,222元予「毛守救援」，當中寫道：「讓這個天使數字成為毛孩的祝福」。

歌迷會發起為前線醫護打氣活動，以不同形式包括畫畫、唱歌、拍片等感謝醫護界無私奉獻，希望藉着是次活動發放正能量。（IG圖片）以畫畫、P圖、唱歌、作詩和拍片等，在社交平台分享為前線醫護打氣，感謝醫護界無私。

女團After class。

After Class歌迷送暖

另外，女團After Class的後援會也捐出抗疫物資，當中姚焯菲粉絲團「小菲象」送出1000套快速抗原檢測包。

此外「小菲象」更發起慈善籌款活動，所有籌得之款項將會用作購置日常基本食糧，以及口罩、快速測試套裝等防疫物資，以福袋形式轉交「Giving Love」及「加減乘除基金」兩個註冊慈善團體，捐出予有需要人士。

而炎明熹粉絲後援會捐贈2500套快速抗原檢測試包予有需要人，贈予「明愛學校社會工作服務-幼稚園」以及「神召會西環堂」，再轉交於有急切需要的弱勢社群、基層家庭解燃眉之急。

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【After Class】四小花互選隊長+團內擔當　Chantel：合作很和諧

至於鍾柔美後援會亦發起籌款活動。以每個價值110元的抗疫包作為單位籌集善款，所有籌得的款項將會全數以抗疫包（日常基本糧食、口罩以及快速測試等物資）捐給「加減乘除基金會」一個註冊慈善團體，捐出給有需要的獨居長者們。

另一成員詹天文後援同樣發起籌款活動，捐助福袋送給獨居長者。

撰文 : TOPick柴犬出動

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