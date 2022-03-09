【抗疫資訊】消委會推快測包認證名單搜尋器　打關鍵字即找到港府、歐盟等地認可產品

▲ 消委會推快測包認證名單搜尋器，打關鍵字即找到港府、歐盟等地認可產品。（消委會提供）

市面上快速檢測包林林種種，消費者委員製作了《齊心抗疫》專頁，當中的快速抗原測試（RAT）包認證名單搜尋器，為大家整合獲港府、歐盟、美國及內地官方機構認證的產品，內容會不時更新，方便大家選購合適的產品。該專頁另有整合口罩和各種消毒用品的測試報告，以及一系列保持個人及家居衞生的資訊，供大眾免費下載。

消委會接獲48宗快速檢測包相關投訴涉款近5萬，有投訴人花逾6千元使用期僅4個月，詳情即看【下一頁】。

在快速抗原測試（RAT）包認可名單搜尋器中，列出了衞生署認可及港府向指定群組免費派發的產品名單，亦有國家藥品監督管理局、歐盟、美國食品及藥物管理局認可的產品；消費者想查找所購買的快速檢測包是否符合認證，只需要輸入產品的關鍵字即可獲得結果。

另外，《齊心抗疫》專頁中亦有提供口罩和各種消毒用品的測試報告，以及一系列保持個人及家居衞生的資訊，市民可免費下載。

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記者：陳麗娜