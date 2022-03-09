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【緊急警示】政府首次透過電訊商發「緊急警示」　市民：震到好大聲以為大災難

社會 18:00 2022/03/09

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政府透過電訊商發「緊急警示」，呼籲市民勿前往伊利沙伯醫院。

醫管局公布伊利沙伯醫院今日（9日）起將轉作定點醫院，集中接收新冠病人，院內約380名非新冠病人將於未來數天轉院，將來如有需要亦擬將律敦治醫院、靈實醫院、東華三院馮堯敬醫院轉為定點醫院。詳情即看：【下一頁】

今日傍晚時分，港府首次因應疫情，透過電訊商向市民發出有異常聲響的「緊急警示」，手機收到有關訊息內容附有中、英文版本，提醒市民醫管局將伊利沙伯醫院3月9日起成為定點醫院，專門接收新冠病人。有關的訊息內容如下：

緊急警示
現在特區政府提示，醫管局伊利沙伯醫院3月9日起成為定點醫院，專門接收新冠病人，其急症室亦以接收新冠確診病人及有生命危險的緊急病人為主。其他人士請勿前往，多謝市民配合。

不過有關警示引起不少網民討論，不少人市民在網上稱「震得好大聲嚇親」、「以為係防空警報」、「以為要逃難」、「嚇死人！緊急過打仗咩」、「勁恐怖！突然間發出啲怪聲」。

亦有市民表示，因應疫情在家工作，家人及自己共有4部手機，亦是同一間電訊供應商，同差不多時間手機發出巨響，聲音又異常刺耳：

真係嚇親呀，好大聲，政府之前都無講過會咁發出警示，如果老人家真係可能嚇到個心離一離！

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記者：郭詩詩

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