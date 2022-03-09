【大S再婚】徐熙媛再閃婚沒通知家人陷冷戰　徐媽二度「天降女婿」激到血壓飆升

▲ 大S媽媽徐媽表示自己不認識未來女婿具俊曄，大S事前也沒有跟她提及再婚。

台灣女星徐熙媛（大S）與前夫汪小菲離婚的106日後，宣布與24年前的舊愛、韓國組合「酷龍」成員具俊曄閃婚。消息不單止震驚中港台及韓國娛圈，連大S媽媽黃春梅（徐媽）也震驚得血壓飆升，要食降血壓藥，兩母女也為此事爭執，並陷入冷戰零溝通。

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45歲的大S宣布與52歲具俊曄結婚後，表明「我不會再辦婚禮，也不會再生，家人和孩子知道了都很感動。」不過，徐媽接受傳媒訪問時表示自己不認識、也從未見過這位未來女婿，更直指大S事前沒有跟她提及再婚，由頭到尾都被隱瞞著。

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不認識新女婿 徐媽︰我無言

徐媽於7日才得知大S再婚的消息，兩母女當晚起爭執，徐媽更要即時食降血壓藥。至今她的心情仍未能平復，因當初女兒跟汪小菲結婚，也沒有跟她說，「當時我連小菲都沒見過」。被問到是否滿意新女婿？徐媽態度十分冷淡說：

這次情況一模一樣，我當然希望女兒能幸福，她年紀大了，還是要有個伴，但現在這個狀況，我真的無言。我不知道，我無所謂，不要問我，女兒開心就好，是她老公，又不是我老公。

▲ 大S與具俊曄在20年多年前的合照。（IG圖片）

大S與具俊曄自復合以來，一直只靠電話視像維繫，二人沒真實地見碰面。日前完成韓國婚姻註冊手續的具俊曄，今日（9日）會飛往台灣，完成隔離後終能一見嬌妻及與她2名孩子見面。

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不相信大S放下孩子赴韓生活

具俊曄向韓國傳媒表示，預計會逗留台灣約2個月，之後帶大S一起回韓國見家長，並且在韓國生活。徐媽被問到此事時直指不可能，大S不會做出如此瘋狂的事，若然她去韓國生活，「小孩誰照顧？」

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看心情才決定會否見新女婿

對於再次「天降女婿」，徐媽稱未必會見這位新女婿，要看心情才決定，「就看老娘到時候爽不爽，想不想跟他見面，到時候再說。」

至於大S的妹妹小S徐熙娣則表示：「當然祝福姊姊。」但表明其他事都不再作回應。

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責任編輯︰王明芳