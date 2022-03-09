【家族榮耀】53歲凍齡陳梅馨戲份變重　與楊茜堯拍激情戲張智霖要過心理關口

▲ 《家族榮耀》

TVB熱播劇集《家族榮耀》下周進入結局周，除了劇情繼續高潮迭起，支線角色發展亦愈見吸引。繼上星期艾威飾演的何啟禮成功彈出，今個星期支線角色的焦點則必定落在龍少龍文標（胡卓希飾）及馬世宏二太太李敏（陳梅馨飾）身上。

原本以為龍文標（龍少）只是含著金鎖匙出生、略懂生意經的富二代，豈料原來他是情深暖男一名。

對昭慈（梁靖琪飾）一見鍾情的龍少，上星期已向女方流露一定程度好感，今個星期追求攻勢更是猛烈，更連環發放口花求愛金句：「你拒絕咗我食飯，我已經好難過，如果連送你返去都唔得嘅話，我真係驚我會睇唔開」、「我驚我一陣揸車掛住望你，唔記得睇路」、「唔知係咪我太有自信哩，我覺得我哋真係有發展可能」。

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千萬MV男神胡卓希

據知接下來龍少除了繼續「出口術」，還會升級2.0身體力行展現對昭慈的真誠及愛情。

飾演龍少的胡卓希身高達185cm，留鬚型格造型迷倒不少少女，除電影及劇集拍攝，亦先後拍過6個MV，代表作品是與文青女神袁澧林合演的Dear Jane「都市愛情三部曲」MV，3部MV均有逾千萬點擊，堪稱「千萬MV男神」。

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▲ （劇集截圖）

陳梅馨驚喜亮相

至於馬家二太太李敏，本周開始戲份漸重，昨晚更「大開金口」與女兒昭慈談論感情事宜，著昭慈要努力爭取幸福。

現年53歲的陳梅馨1988年憑藉參選香港小姐入行，劇集演出逾30部，並於2005年起息影。

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▲ （劇集截圖）

雖然陳梅馨已超過20年未有參與劇集拍攝，但今次回歸劇壇無論聲線或是表情均恰到好處，皮膚及顏值亦保養得宜，一點也不像已年過半百。

網民亦大讚陳梅馨依然靚女：「靚過呀女」、「陳梅馨保養得幾好」、「呢套嘢搵到好多已退出娛樂圈藝員」。

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▲ （劇集截圖）

艾威楊茜堯鬥演技

至於艾威昨晚亦繼續有精彩演出，懷疑甄芯害死阿Joe（黃浩然飾）的啟禮，為保護愛女Chloe（李彩華飾）免受傷害，遂挺身約甄芯（楊茜堯飾）見面企圖指證對方。

雖然啟禮自覺證據確鑿，但甄芯卻全程表現不慌不忙，更以「日本飲食禮儀」氣定神閒地著啟禮要識分「高低上下」、暗喻對方知難而退，成功以新陰招擊退敵方，整個場口戲味甚濃。

▲ （劇集截圖）

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張智霖楊茜堯激吻

另外，大家期待已久的張智霖與楊茜堯激情親熱場口亦於昨晚一集尾段播出，飲至酩酊大醉的甄芯與Marco肉緊熱吻之餘，更急不及待除去對方及自己身上衣服。為了表達二人的熾熱感，兩位主角更由門口一直打轉至入房，單在鏡頭前已足足轉了8個圈。

對此，張智霖早前接受無綫娛樂新聞台訪問時，笑指該場戲是「湯馬斯回旋8個圈」，即遭黃浩然取笑謂：「繼巴黎鐵塔（《家有囍事》經典場口）之後，呢個都可能成為經典！」

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張智霖事後感嘆拍攝如此激烈場口、其實需要克服心理關口：「始終自己（年紀）唔細，廿幾三十歲做呢啲理所當然，但人愈大就好似唔應該太親熱。其實拍之前有好多唔同方案，最後都係揀咗要激啲，所以就諗反正都係喇，咁不如去盡啲啦。」

身旁的羅子溢聞言即講笑謂：「我同李彩華嗰啲係愛意式嚟嘅，我哋嗰啲獸性係擺喺心裏面！」