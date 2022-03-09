【飛躍進步】丁子朗自爆曾參與《尚氣》試鏡　談與戴祖儀緋聞即落閘：冇火花

▲ 丁子朗大談入行心路歷程。

丁子朗（丁丁）早前接受無綫娛樂新聞台節目《星光路上》專訪，與主持潘盈慧大談入行5年多的趣事及心路歷程。為追尋演藝夢，丁丁在2016年由加拿大隻身來港，以19歲之齡參選香港先生，最終奪得亞軍成功入行。

他坦言父母當時並不支持他的決定：「父母真係擔心我食唔飽、着唔暖，他們說：『咁我哋係咪要養到你30歲？』但我成日同佢哋講呢啲機會一生人得一次，唔想第時同啲孫講：『我都有機會入行做明星架，不過冇咗喇』。我想做一啲唔會令自己後悔嘅嘢。」

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丁丁感激汪明荃教導和給予機會

丁丁指當年甫當選便以年資最短及年紀最細雙重身份、擔任2016年台慶司儀，優秀表現為其帶來不少工作機會。

丁丁在《星光路上》便分享了其中一次非常難忘的主持經歷，他說：「有一次我同Liza姐（汪明荃）做粵劇show，因為我對粵劇真係唔係太熟悉，講錯咗啲粵曲名，所有觀眾都望住我NG，我成個人都慌晒；當時Liza姐同我講：『你放心慢慢做』，仲同我講番啲名係點樣嚟。呢次可以話係我主持路上嘅轉捩點，令我覺得要好認真咁做一個有感染力嘅司儀。」

除了用心教導丁丁，Liza姐更提攜丁丁上節目，令丁丁十分感恩：「兩年前有一個節目，初頭冇我份，係Liza姐同監製講：『點解唔用丁丁呀，加埋佢落去啦！』我係喺Show前先知Liza姐幫咗我。所以好想多謝阿姐不斷提攜同畀機會我，如果冇阿姐咁錫我，我諗依家嘅丁子朗仲係一個薯仔。」

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《森美旅行團》是重要里程碑

談到在《森美旅行團》中豁出去露股，並因而成功入屋，丁丁笑指該節目是其重要里程碑：「好多謝同我一齊主持嘅森美、吳若希同麥美恩，佢哋喺節目度不斷咁照顧我同教我嘢，例如教我主持同司儀嘅工作實質上有咩唔同。」

丁丁又指該節目令他與三位前輩建立了深厚的友誼：「我不時會去吳若希屋企黐餐，麥美恩就會幫我約訪問同宣傳，呢一行好多人話好難搵到真正嘅友誼，但我好好彩搵到一班好肯幫我嘅『屋企人』。」

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丁丁曾在拍攝時被工作人員鬧爆

今年憑《青春不要臉》正式升呢男主角的丁丁，透露演戲初期曾遭遇不少挫折，更曾被劇組工作人員鬧爆：「通常我哋開廠都會開到好夜，咁大家自然都好攰，有一次有個位臨尾反應係要我笑，拍完嗰個shot大家就可以收工，但我就笑極都笑唔到、好唔自然，當時現場大家都好躁，直情有人話我：『你擘大個口啦，你擘大我哋就收工架喇！』我作為一個新人當然好驚，對於我亦係好大嘅打擊。」

丁丁透露自此便先後報讀了鍾景輝、韋羅莎、彭秀慧等多個演藝課程，並終於在拍攝《七公主》時開始掌握方向。

其中最難忘的場口，便是被劉佩玥飾演角色誣捏強姦的官司戲，丁丁說：「我冇再諗咩機位咩對手，嗰一刻我就係宋允基（劇中角色），結果拍嗰時嘅感覺真實到連我自己都嚇親，投入到唔記得自己係做緊戲。」

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強調與戴祖儀是好朋友

另外，談到與《青春不要臉》拍檔戴祖儀傳緋聞，丁丁狠心落閘謂：「識咗佢太耐喇，成三、四年，火花已經冇咗喇，Keep住做朋友係非常之好嘅決定。」

丁丁坦言現在事業行先：「如果情人節有份工急call我，我會選擇工作囉！我咁後生，如果依家拍拖，唔通40歲先嚟工作咩。」

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望奪視帝 視陳法拉為目標

事業心重的丁丁，又直言於《萬千星輝頒獎典禮2021》奪得「飛躍進步男藝員」獎後，恍如被打了強心針：「對我嚟講係肯定，令到我知道我喺演員呢條路上要去得更加遠，老套啲講我想成為視帝架，我會向住呢個目標努力。」

希望將來有機會衝出香港的丁丁，自爆曾參加超級英雄片《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）試鏡，並指自己視前輩陳法拉為學習目標：「佢幾年前都仲喺TVB做緊嘢，用過佢嘅監製依家都用緊我哋，佢畀到信心我哋一班香港演員，只要我哋夠膽諗得遠啲，或者就可以去到更遠。」