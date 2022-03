【飛躍進步】丁子朗自爆曾參與《尚氣》試鏡　談與戴祖儀緋聞即落閘：冇火花

▲ 丁子朗大談入行心路歷程。

丁子朗(丁丁)早前接受無綫娛樂新聞台節目《星光路上》專訪,與主持潘盈慧大談入行5年多的趣事及心路歷程。為追尋演藝夢,丁丁在2016年由加拿大隻身來港,以19歲之齡參選香港先生,最終奪得亞軍成功入行。

他坦言父母當時並不支持他的決定:「父母真係擔心我食唔飽、着唔暖,他們說:『咁我哋係咪要養到你30歲?』但我成日同佢哋講呢啲機會一生人得一次,唔想第時同啲孫講:『我都有機會入行做明星架,不過冇咗喇』。我想做一啲唔會令自己後悔嘅嘢。」

丁丁感激汪明荃教導和給予機會

丁丁指當年甫當選便以年資最短及年紀最細雙重身份、擔任2016年台慶司儀,優秀表現為其帶來不少工作機會。

丁丁在《星光路上》便分享了其中一次非常難忘的主持經歷,他說:「有一次我同Liza姐(汪明荃)做粵劇show,因為我對粵劇真係唔係太熟悉,講錯咗啲粵曲名,所有觀眾都望住我NG,我成個人都慌晒;當時Liza姐同我講:『你放心慢慢做』,仲同我講番啲名係點樣嚟。呢次可以話係我主持路上嘅轉捩點,令我覺得要好認真咁做一個有感染力嘅司儀。」

除了用心教導丁丁,Liza姐更提攜丁丁上節目,令丁丁十分感恩:「兩年前有一個節目,初頭冇我份,係Liza姐同監製講:『點解唔用丁丁呀,加埋佢落去啦!』我係喺Show前先知Liza姐幫咗我。所以好想多謝阿姐不斷提攜同畀機會我,如果冇阿姐咁錫我,我諗依家嘅丁子朗仲係一個薯仔。」

《森美旅行團》是重要里程碑

談到在《森美旅行團》中豁出去露股,並因而成功入屋,丁丁笑指該節目是其重要里程碑:「好多謝同我一齊主持嘅森美、吳若希同麥美恩,佢哋喺節目度不斷咁照顧我同教我嘢,例如教我主持同司儀嘅工作實質上有咩唔同。」

丁丁又指該節目令他與三位前輩建立了深厚的友誼:「我不時會去吳若希屋企黐餐,麥美恩就會幫我約訪問同宣傳,呢一行好多人話好難搵到真正嘅友誼,但我好好彩搵到一班好肯幫我嘅『屋企人』。」

丁丁曾在拍攝時被工作人員鬧爆

今年憑《青春不要臉》正式升呢男主角的丁丁,透露演戲初期曾遭遇不少挫折,更曾被劇組工作人員鬧爆:「通常我哋開廠都會開到好夜,咁大家自然都好攰,有一次有個位臨尾反應係要我笑,拍完嗰個shot大家就可以收工,但我就笑極都笑唔到、好唔自然,當時現場大家都好躁,直情有人話我:『你擘大個口啦,你擘大我哋就收工架喇!』我作為一個新人當然好驚,對於我亦係好大嘅打擊。」

丁丁透露自此便先後報讀了鍾景輝、韋羅莎、彭秀慧等多個演藝課程,並終於在拍攝《七公主》時開始掌握方向。

其中最難忘的場口,便是被劉佩玥飾演角色誣捏強姦的官司戲,丁丁說:「我冇再諗咩機位咩對手,嗰一刻我就係宋允基(劇中角色),結果拍嗰時嘅感覺真實到連我自己都嚇親,投入到唔記得自己係做緊戲。」

強調與戴祖儀是好朋友

另外,談到與《青春不要臉》拍檔戴祖儀傳緋聞,丁丁狠心落閘謂:「識咗佢太耐喇,成三、四年,火花已經冇咗喇,Keep住做朋友係非常之好嘅決定。」

丁丁坦言現在事業行先:「如果情人節有份工急call我,我會選擇工作囉!我咁後生,如果依家拍拖,唔通40歲先嚟工作咩。」

望奪視帝 視陳法拉為目標

事業心重的丁丁,又直言於《萬千星輝頒獎典禮2021》奪得「飛躍進步男藝員」獎後,恍如被打了強心針:「對我嚟講係肯定,令到我知道我喺演員呢條路上要去得更加遠,老套啲講我想成為視帝架,我會向住呢個目標努力。」

希望將來有機會衝出香港的丁丁,自爆曾參加超級英雄片《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)試鏡,並指自己視前輩陳法拉為學習目標:「佢幾年前都仲喺TVB做緊嘢,用過佢嘅監製依家都用緊我哋,佢畀到信心我哋一班香港演員,只要我哋夠膽諗得遠啲,或者就可以去到更遠。」