【第五波疫情】醫管局優先安排4類確診病人接受治療　將有新平台支援社區確診患者

▲ 醫管局優先安排4類確診病人接受支援及治療。（資料圖片）

本港第五波疫情嚴峻，公立醫院幾乎爆煲，不少確診病人需留家抗疫。為執行「減死亡、減重症及減感染」的抗疫策略，醫管局今日（9日）公布，為加強支援社區的新冠確診病人，特別是較高風險患者，以減低病情惡化的風險；另公布將有提供健康建議及相關資訊平台，供確診病人登記及報告病徵。



醫管局發言人表示，當局會盡早識別在社區的較高風險確診病人，包括70歲或以上長者、5歲或以下小童、懷孕28周或以上的孕婦，以及免疫力受抑制的病人，例如曾接受器官移植、患有免疫系統減弱的疾病，或長期服用減弱免疫系統藥物的病人，盡量優先為這批病人安排支援和治療。



上述較高風險病人可透過以下渠道接受醫療及支援服務，包括：

預約到醫管局轄下指定診所求診。若名額已滿，患者可按診所安排到診所取藥，紓緩病徵。視乎相關藥物的臨床指引，指定診所稍後亦可為合適病人處方新冠病毒口服藥



「護訊鈴」護士團隊會每天檢視確診者名單，主動接觸當中的高風險病人，評估他們的健康狀况，提供相關資訊及支援，並按需要建議病人到指定診所就醫



致電醫療查詢支援熱線：1836115，可按需要轉介醫生提供遙距電話診症服務，目前共設100條電話線予有需要人士查詢

另外，隔離護理觀察系統亦將在短期內啓用，透過網上新平台支援確診病人。發言人表示，在社區的確診病人會收到附有連結的短訊，可透過連結登記及在網上報告嚴重病徵，系統會提供健康建議及相關資訊平台，亦設渠道供報告確診後指定日子的快速測試結果，相關詳情稍後公布。



在安老院舍支援方面，醫管局社區老人評估小組已加強服務，當中包括加強外展及遙距診症的醫療及護理服務，以及支援安老院舍為可能需要入院接受緊急醫療護理的病人作出相應安排。按臨床指引及病人情況，醫生亦會處方新冠病毒口服藥，至於病情較嚴重的長者則會安排送院治理。



至於其他輕症確診病人，在社區隔離期間應注意個人及環境衞生，做好預防感染措施，並時刻留意身體狀況。如果患者有以下緊急症狀建議前往急症室求醫，包括：

服用退燒藥後仍持續兩天以上發燒超過攝氏38.5度

體溫攝氏35度或以下

出現抽搐

呼吸困難

胸部或腹部疼痛

頭暈或意識混亂

腳步虛浮不穩

孕婦的胎兒活動減少

持續不能飲食或腹瀉及嘔吐超過兩天

醫管局表示會密切注視疫情發展及服務需求，適時推出更多措施，包括增加指定門診名額等，加強支援社區確診病人。

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責任編輯：郭詩詩