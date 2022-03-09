【940920】張敬軒客串演劉俊謙編輯　軒公打破第四道牆向觀眾說話

▲ 張敬軒客串ViuTV劇《940920》，與劉俊謙有對手戲。（IG圖片）

ViuTV原創劇《940920》本周首播，有份客串的歌手張敬軒昨晚（3月8日）登場，飾演余家聰（劉俊謙飾）的永久責任編輯阿東，張敬軒的出現令觀眾大為驚喜。

劇內的阿東更打破第四道牆，面向鏡頭對觀眾說話，對白似乎是劇組的心底話。

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昨晚播出第二集《940920》，邀得張敬軒客串阿東一角，張敬軒表示雖然與劉俊謙初次見面，但因大家有很多共同朋友的圈子，所以劇外都是一見如故。

張敬軒指因為自己甚少拍劇，所以亦略感緊張，更笑言要向劉俊謙指教：「因為電視劇和舞台劇很不同，所以都有問劉俊謙可以如何做得更好。他有告知我劇集的節奏和Energy應該如何。」

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張敬軒指今次角色對白上有很多專有名詞，所以感到略有難度，笑言希望導演可以「收貨」。

而劉俊謙表示自己本身已十分喜歡張敬軒，更開玩笑指「細細個就係聽佢啲歌大」，所以事前亦十分期待與他首次合作。

張敬軒飾演的阿東本來一直跟余家聰談論小說內容，期間突然向鏡頭說：「嗱！係咪呢！ 啲觀眾又鬧啦」似乎劇組意有所指。

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監製兼導演羅嘉駿透露張敬軒是其網友，並感謝對方一口答應客串的邀請。

張敬軒於社交平台寫道：

喱期去咗幫人做吓part time 編輯，點知就遇到個成日要氹佢交稿嘅大作家家聰 @lauchunhim.terrance , 我平時自己一個人食早餐悶得滯，一於搵埋佢先。 再次多謝我嘅呢位網友 @stev.law 俾機會我同男神 @lauchunhim.terrance 一齊食個單單打打嘅早餐😆 開心，感恩🤍

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劉俊謙於社交平台說：「作家家聰與他的永久責任編輯，軒公！❤️❤️❤️Btw，會唔會好想打_作家家聰？😏」

張敬軒留言回應：「要打打我先，唔該唔好阻住余家聰交稿，好多人等住佢份稿開飯😎」