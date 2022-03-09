【資優教育】增潤、進階及專門課程 解構資優教育學苑培養尖子課程

▲ 吳煒堯先生分享資優教育課程。

若你的孩子是資優學生，就千萬不錯過由香港資優教育學苑(學苑)悉心安排的資優教育課程，讓他們的潛能得以展現！

自2008年成立以來，學苑的課程獲得資優學生、家長、教師的好評，到底學苑的課程有何獨特之處? 答案是學苑的課程靈活，涵蓋學校常規課程以外的課題，讓資優學生可探索新範疇。學生能學習更多嶄新知識，掌握創意思維、批判性思維等思考技巧，以及與人協作的溝通技巧。簡單而言，學苑學術課程有三種﹕增潤課程、進階課程及專門課程。

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增潤課程讓學生找尋興趣與潛能。此類課程課題廣泛，包括哲學、創新商業、博物館學、鑑證科學、藝術科技、人工智能、機械人學等等。曾有學生完成博物館學課程後，深受啟發，立志在此方面進修，將來從事博物館工作。 另外，課程緊貼潮流，例如環繞Podcast製作、社交媒體的英文寫作課程；講解區塊鏈、加密貨幣課程等。

學生透過增潤課程找到興趣後可參加「進階課程」，此類課程有三階段(約80小時)。學生首兩個階段學習進階知識，在第三階段完成專題作品。例如以環境科學為題的課程，加入了科學探究、藝術、文學等元素，學生認識生態理論及本地相關議題後，設計保育項目，推廣保育訊息。其他課題包括天文學、藝術、電腦動畫等等。

「專門課程」為少數表現卓越的資優學生而設。課程根據學生的背景設計，例如「香港資優師徒計劃」為學員配對合適的師傅，展開兩年的一對一學習之旅。師傅均是各界享負盛名人士，包括議員、跨國企業董事、屢獲殊榮的教授等等。透過師傅言傳身教，學員深入了解某界別的現況及成功人士的思考模式，並完成專題研習。

學苑希望資優學生在課程找到興趣、發展方向及學習楷模，得到寶貴知識和經驗，向着個人目標邁進，成就卓越！

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